Málaga 2020: 'Un mundo normal', la elegía de Achero Mañas a su madre es una emocionante dramedia sobre la convicción

Han pasado diez años desde que Achero Mañas, dirigiera 'Todo lo que tu quieras' (2010), hasta que los astros se han reunido para poder sacar adelante 'Un mundo normal' (2020), más que una película personal, una disección casi autobiográfica en la que el cineasta habla sobre la identidad, y la importancia de la honestidad a los principios. Con ella compite en la Sección Oficial del Festival de Málaga, donde fue presentada hace unos días.

El film está protagonizado por Ernesto Alterio, un director de teatro que sueña con hacer un musical y no acaba de ver con buenos ojos venderse por dinero para dirigir una serie, un detalle que deja entrever la más que probable experiencia personal de Mañas, que, por si no dejara suficientes pistas para saber de que el film habla sobre él mismo, pone a su propia hija, Gala Amyach, como la hija de Alterio, una joven que compagina su afición de pintora y estudiar Derecho como salida laboral.

Resulta sintómatico, además, lo que el director comentaba en la presentación del film en el festival:

"Amo tanto el cine que sin las condiciones apropiadas, sin lo que considero que merece la película, he sido incapaz de dirigir, por eso he estado diez años sin hacerlo (...) No existe reconciliación entre lo común y lo particular si no somos nosotros mismos, no tenemos que renunciar a ser nosotros mismos para vivir en comunidad, ese es el planteamiento de la película".