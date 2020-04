Más de 60 películas españolas gratis en la nueva plataforma 'Somos cine' de RTVE Digital

La cuarentena sigue su curso y los cines permanecen cerrados. Los días de encierro están permitiendo que plataformas de todo tipo se den a conocer y que algunas tengan más iniciativa que otras a la hora permitir que los que tienen menos recursos o una situación complicada accedan a la cultura de forma gratuita. Según informa Genbeta, ahora RTVE Digital lanza el portal ‘Somos cine’ con una gran oferta de películas gratuitas.

Más de 60 películas de cine Español

Ahora, cualquiera podrá disfrutar gratuitamente de más de 60 de los mejores filmes del cine español reciente. En el catálogo encontramos filmes como ‘Campeones’, ‘Julieta’, ‘El autor’ o ‘Nadie quiere la noche’ que están ya mismo a disposición de todos los espectadores. Pero eso no es todo, a lo largo del mes de abril el catálogo se ampliará con películas de directores y actores consagrados de nuestro país, desde las más premiadas en los últimos años a las más taquilleras, como ‘La llamada’.

Dentro del catálogo hay películas divididas en géneros. Desde drama y comedia a romántico, thriller, histórico, de terror… que pueden verse en cualquier dispositivo gratuitamente. Según la nota de rtve, este nuevo portal:

"refuerza el compromiso con el cine español y en él tendrán cabida también las noticias del cine hecho en nuestro país, con una muy especial dedicación al cine participado por RTVE, con información de estrenos, rodajes, festivales, premios..., los tráilers y las primeras imágenes de las producciones en marcha".

Hay bastantes películas en el catálogo, pero también destaca en calidad, pues, como destacan desde la propia RTVE, hay películas premiadas con Goya y no solo Españolas, sino que hay algunas latinoamericanas e incluso alguna de habla no española, como '[La vida de Adele](hay algunas latinoamericanas e incluso alguna de habla no española, como 'La vida de Adele'.)'. Además del ordenador, smartphones, tablets y Smart TV, también puedes disfrutar del catálogo a través de la aplicación de RTVE a la carta.

Un catálogo bastante generoso

Como apuntan en Genbeta , la calidad de imagen es más baja que la de las principales plataformas de streaming, y tiene algunos problemas para ver todo lo que tienen, pero el catálogo es bastante superior a lo que se puede ver gratis de forma gratuita, siendo el catálogo (que está o va a estar) el siguiente: