'Mapleworth Murders': la 'Se ha escrito un crimen' de Quibi es un desternillante regalo para los fans de 'Saturday Night Live'

Producida por Seth Meyers y Lorne Michaels, 'Mapleworth Murders' es una divertida comedia policíaca escrita y protagonizada por Paula Pell y John Lutz. Este desternillante "quién es el asesino" lleno de sospechosos y víctimas invitadas es el soplo de aire fresco que necesitaba Quibi.

Se ha escrito una comedia criminal

Escrita por John Lutz y Paula Pell, otros dos veteranos de 'Saturday Night Live', la nueva serie de Quibi es una nueva apuesta por un formato original, algo que ya hicieron recientemente con 'Escape from Virtual Island', para Audible. En este caso, la serie también obliga a la plataforma a cambiar la periodicidad de los estrenos de sus episodios. En lugar de un episodio cada día de lunes a viernes, serán los lunes los que reciban los tres episodios que forman cada caso, conectados con una misteriosa amenaza de fondo que, visto lo visto hasta ahora, puede ser cualquier cosa. Pero en el buen sentido, no me entendáis mal.

Los casos que hemos "resuelto" hasta ahora, 'A Killer's Beef' y 'The Case of the Case of Wine', han dejado un gran sabor de boca. Entre carnicerías y viñedos, la veterana escritora de novela de misterio Abigail Mapleworth (Pell) recibe la visita de su sobrina (absoluta revelación Hayley Magnus), que la adentrará en las nuevas tecnologías mientras la ayuda a solucionar la serie de misteriosos asesinatos que comienzan a suceder en el encantador pueblo de New Woodstream.

Con duración estándar de Quibi, 8 minutos por clip, 24 por caso (duración sitcom tradicional), 'Mapleworth Murders' se beneficia de la duración para recrear prácticamente un sketch de SNL en cada clip. El ritmo, el estilo y los cómicos, porque esto está lleno de invitados de renombre, además de tener un equipo fijo de ensueño, son puro humor total marca de la casa.

Sospechosos cómicamente habituales

Tina Fey, Tim Meadows, Patton Oswalt, Chris Parnell, Ike Barinholtz, Nicole Byer... cada episodio, cada caso, es una invitación a la fiesta a la que estamos invitados. La cuenta de Twitter de la plataforma ha propuesto encuestas donde los espectadores pueden votar por su sospechoso favorito, un aliciente ligero que de alguna manera nos hace más partícipes en esta entrañable farsa.

La veterana Claire Scanlon, directora con un envidiable currículum cómico formado por 'The Office', 'El último hombre en la Tierra', 'Brooklyn Nine-Nine' o 'GLOW', entre otros, es la capitana que este crucero de diversión criminal de sabor añejo y lleno de tradición necesita. Devota de 'Se ha escrito un crimen', Pell cuenta que John Lutz se acercó con una propuesta audaz. "John me llamó un día y me dijo: Tengo una idea para una serie", dice Pell, cuya 'A.P. Bio' se traslada a Peacock el próximo mes de septiembre. "Quería ver si querías estar o escribirla conmigo. Sería como 'Se ha escrito un crimen' y tú serías como Jessica Fletcher, pero en gay".

La parodia hace hincapié, por ejemplo, en su gusto por el vino y en tener una única sobrina fija (¡Cuántas parientes distintas tuvo Jessica Fletcher a lo largo de 264 episodios!), pero también en ofrecer un disparatado catálogo de personajes caricaturescos sin miedo a caer en el ridículo a base de ritmo e ideas ingeniosas.

'Mapleworth Murders' es un fabuloso pasatiempo de verano que se hace corto y debe perdurar, porque ahora que no tenemos las vacaciones que necesitábamos qué menos que pasar unos días en un pueblo con un encanto tan asesino.