La mejor película de Drácula desde la versión de Coppola llega a Amazon Prime Video tras un año inédita en España. Un sangriento aperitivo para esperar a 'Nosferatu'

El cine de terror de gran estudio está dándonos algunas películas de éxito y otras que por alguna razón no funcionan casi desde el proceso de producción. Parece que nadie confía en ellas o no saben muy bien qué hacer con el marketing y acaban con distribuciones defectuosas que no se explican por la calidad la película, como es el caso de ‘El último viaje del Demeter’ que salió en Estados Unidos hace un año y llega el 12 de julio a Amazon Prime Video.

Los resultados desastrosos de taquilla se encontraron con el veneno añadido de encontrarse con que no hubo ningún tipo distribución internacional (sigue sin estrenarse en países como Reino Unido), lo cual crea un conflicto de valor: siendo un personaje como Drácula y una producción suntuosa de alto perfil, fue extraño no tener al menos un estreno directo a plataformas más o menos cercano a esa a esa primera inversión publicitaria, que es lo que estamos viendo con la acotación mínima de ventanas de exhibición.

Baño de sangre en alta mar

Un misterio que solo los distribuidores comprenden y que al final ha derivado en un estreno en un año lleno de por sí de ofertas potentes de género, por donde va a pasar extrañamente desapercibida. Lo cierto es que los diferentes intentos de reanimar el subgénero de vampiros no ha funcionado como quisieran, e incluso con variaciones que prometían, como ‘Abigail’ los números no han acompañado a pesar de ofrecer un espacio de conversación, en este caso alrededor del supuesto personaje de Drácula, del que es hija la niña bailarina.

Pero los Drácula que conocemos no tenían aún una película la altura del capítulo intermedio que tiene lugar dentro del barco, una bitácora del capitán que va comentando cómo van desapareciendo los personajes, una dinámica idónea para crear algo realmente nuevo y especial en las otras adaptaciones de la obra de Stoker, quizá contar la película como si fuera un found footage moderno pero sin traicionar de alguna manera las notas de papel y el diario, aunque no tiene una traslación fácil al cine y lo lógico es que no lo hayan intentado.

En su lugar el director André Øvredal ha decidido usar una puesta en escena clásica, totalmente arquetípica, directamente similar a lo que podrían ser las grandes películas de la Hammer o la versión con Frank Langella de John Badham, con un punto grandilocuente viejuno, atemporal que en este caso no acaba de cuajar entre público. Esto no significa que no sea perfectamente adecuado para contar la historia, acercando un terror tétrico y gótico con monstruo dentro de un formato suntuoso en lo visual, con estética apoyada en el diseño de producción.

Todo está en su sitio

‘El último viaje del Demeter’ posee una atmósfera grandiosa, donde introducen una criatura, que es como si hubiera una versión de ‘Alien’ dentro de un barco antiguo, con una estructura muy tradicional que tampoco es la fiesta de ver al vampiro matando a decenas de marineros uno a uno y, aunque algo de eso hay, no es una convención de gore. Tampoco un whodunit como en el episodio de la miniserie de Netflix que sí que era una verdadera recreación con espíritu ‘Cluedo’, sino más bien una aventura survival desesperada similar a ‘The Terror’ la serie de AMC.

Perder los alimentos, la dura vida marítima y una situación ya de por sí áspera es suficientemente angustioso como para encima tener a un murciélago gigante comiéndose a la tripulación. Esto nos lleva a un tono tirando a melancólico en el que lo que pasa es bastante deprimente, oscuro como para sentirse una elegía. Sabemos cómo acaba el libro así que no hay mucho margen de juego, pese que se permite cierta especulación con un personaje que no desvelaremos, quizá con la idea de seguir con la novela de Stoker, como si fuera un serial.

Quizá ‘El último viaje del Demeter’ no es lo que todo el mundo esperaba de este villano, pero en este aspecto, la progresiva caracterización de Javier Botet da lugar a un monstruo genial, que podría ser compatible con el ‘Nosferatu’ que nos vamos a encontrar en diciembre, porque al fin y al cabo es la misma novela, que el guion consigue replicar de alguna manera como si hubiera una premonición de lo que va a pasar en Londres, con un grupo de médicos y trabajadores convertidos en cazavampiros, buscando al bicho montando un equipo improvisado.

Cine de terror de padre

Pero no solo en esa parte de peripecia, sino que también se dirige al alma del texto, al paciente desarrollo de transfusiones, sobre la ciencia y cómo choca contra lo sobrenatural, ideas que los muy fans de la novela deberían de encontrar fascinante por su envoltorio de matrioska. Detalles literarios bien delineados pero que pueden chocar las personas que estén buscando algo más de acción pero que recompensará a los que añoren adaptaciones más pacientes y envueltas en el mito, como ‘Count Dracula’ (1977).

Quizá hubiera sido más potente atenerse a los efectos de maquillaje tradicionales y evitar algo el CGI, pero la mezcla no queda mal y nunca se hace molesto, en compensación hay algunas escenas de terror muy destacables, en las que el conde se escurre y escabulle entre camarotes y bodegas, y también hay una cruda exposición de los efectos del contagio y sus consecuencias, en donde entran lecciones aprendidas en ‘Déjame entrar’.

‘El último viaje Demeter’ es el tipo de cine de horror que ya no se hace, con aires victorianos, afín a las narraciones de William Hope Hodgson y los viejos cómics de ‘La tumba de Drácula’, es la ‘Master and Commander’ del cine de terror, una verdadera “peli de padre” con sabor gótico, una criatura malvada y una tripulación de borrachos llenos de honor. Øvredal es un valor seguro en el género, y nadie como él para mantener el espíritu Warren y EC en el cine de género de gran estudio, una pena que nadie haya valorado como se debe su intento de mantener la antorcha con una llama de vida en medio del océano.

