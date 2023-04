La 'Alien' en alta mar con Drácula despedazando marineros que no sabía que necesitaba: el tráiler de 'The Last Voyage of the Demeter' tiene una pinta fantástica

Qué mejor momento para anunciar un nuevo largometraje basado en la leyenda de Drácula que coincidiendo con la llegada de Nic Cage a las salas de cine como el chupasangre transilvano en la divertidísima 'Renfield'. El título en cuestión se titula 'The Last Voyage of the Demeter' y, como podéis ver en su tráiler, su propuesta en clave de terror embotellado tiene una pinta de lo más apetecible.

Vacaciones en el mar

La película, casi como una suerte de 'Alien' en alta mar decimonónica, nos sube a bordo del barco ruso que transportó al vampiro de los Cárpatos a Londres adaptando el séptimo capítulo de la novela 'Drácula' de Bram Stoker. De este modo, entrará en detalle sobre los acontecimientos que ocurrieron a bordo del navío y narrará la lucha de su tripulación por sobrevivir.

Al frente de la producción se encuentra el noruego André Øvredal, responsable de la notable 'La autopsia de Jane Doe' y de 'Historias de miedo para contar en la oscuridad'; quien está acompañado por un reparto encabezado por Corey Hawkins, Liam Cunningham, Aisling Franciosi y David Dastmalchian, y que cuenta con nuestro Javier Botet como la criatura sedienta de sangre.

El proyecto de 'The Last Voyage of the Demeter' ha ido saltando de manos durante una larga temporada, incluyendo las de realizadores como Marcus Nispel, David Slade y un Neil Marshall al que le hubiese quedado como anillo al dedo. Sea como fuere, Øvredal tiene todas las papeletas para ofrecernos un espectáculo más que digno y que yo, personalmente, tengo muchas ganas de disfrutar.

Para hacerlo tendré que esperar, como mínimo, hasta el 11 de agosto, cuando se estrenará en cines estadounidenses. En cuanto se confirme su fecha de lanzamiento en España os informaremos raudos y veloces.

