Es la precuela de una de las mejores obras de Stephen King y llega a streaming en Halloween bendecida por el maestro del terror

La novela de Stephen King de 1983, ‘Cementerio de animales’ (Pet Sematary) ha sido adaptada varias veces al cine, desde la primera versión de Mary Lambert de 1989. A esto le siguió su loquísima y muy disfrutable secuela de 1992 hasta que cayó en el olvido durante décadas, hasta que llegó la sosa readaptación de Dennis Widmyer y Kevin Kölsch de 2019. Enlazada con aquella está ahora ‘Cementerio de animales: los orígenes’ (Pet Sematary: Bloodlines) que acaba de llegar a streaming a España.

Dirigida y coescrita por Lindsey Anderson Beer, esta nueva entrega se distingue de las demás porque realmente es una precuela, con la intención de responder algunas de las incógnitas sobre el universo en lugar de contar otra variación la misma historia. Desde que la novela se publicó por primera vez en 1983, todas las iteraciones han basado su acción en el ominoso cementerio secreto en el bosque cerca de un pequeño pueblo de Maine, donde todo lo enterrado en la tierra vuelve a la vida, pero ahora hay un pequeño cambio de estructura.

El beneplácito del jefe

Ambientada en 1969, ‘El origen’ sigue a un joven Jud Crandall cuando se ve obligado a enfrentarse por primera vez al mal que, como sabemos, estará presente en Ludlow durante las próximas décadas. La nueva película se inspira en gran medida en el capítulo 39 del libro, donde Jud le cuenta a Louis la historia de Timmy Baterman, un veterano de Vietnam muerto en combate, enterrado en el infame cementerio y revivido por su afligido padre, Bill, que aquí interpreta un David Duchovny sorprendentemente amargo y efectivo.

Jackson White es el joven Jud Crandall, que espera dejar Ludlow junto a su novia Norma (Natalie Alyn Lind). Baterman es el amigo de la infancia desgraciado de Jud y Pam Grier interpreta a Marjorie, que tendrá cierto papel en el futuro del protagonista. En una publicación en X, antes conocido como Twitter, King describió la película de Beer como

"La historia que Jud Crandall le cuenta a Louis Creed para intentar disuadirlo de usar el cementerio de mascotas. El guion se toma algunas libertades, pero es una excelente historia. Duchovny está muy bien. El secreto, como siempre, es que se preocupa por los personajes".

Una propuesta argumental diferente, por fin

La precuela del devastador clásico de King no será una grandiosa película de terror, pero no solo no responde a la tibia recepción de la crítica americana, sino que emerge como un más que digno complemento al original. No es tan aterradorra como versión de Lambert, pero sí una adecuada extensión del relato de Judd llena de violencia que se convierte en casi un remake inesperado de ‘Deathdream’ (1974), bastante más fiel al espíritu del libro de lo que se presupone.

Es cierto que se nota que ha habido cambios pandémicos, y tiene algunos problemas de edición, pero pero se ciñe a la idea del relato sin salirse del tiesto, no cae otra vez en la reiteración del proceso de "resurrección" y empieza en un punto en el que todos los que conocemos alguna versión previa sabemos lo que ha pasado, de esa forma saca ventaja al insípido remake de hace unos años, que no lograba reescribir el clásico de 1989.

De hecho, ‘El origen’ practica una economía narrativa que recuerda a las clásicas secuelas de grandes éxitos producidas para videoclub en los 90 y principios de los 2000, obras funcionales que sabían su función, cuya limitaciones eran tan carentes de ambición como concretas en su objetivo, en este caso plantear un evento violento que explique el horror oculto en Ludlow y su relación con el personaje común en las distintas versiones.

Más mitología y detalles escondidos del mundo de la novela

Esto nos deja momentos siniestros y cómplices con el espectador familiarizado con el universo del cementerio viviente, pequeños guiños y una ampliación convincente de la mitología que consolida la familiaridad con el mal ancestral cíclico en los aledaños malditos del pueblo. No deja de ser otro atractivo el detalle de que vaya a convertirse probablemente en la única película que junte a Fox Mulder de ‘Expediente X’, el niño de ‘E.T. el extraterrestre’ y a la mismísima Jackie Brown haciendo equipo contra los resucitados en un mismo reparto.

Además, cuando hay muertes, son bastante grotescas y con buenos efectos especiales. ‘El origen’ se atreve también a recuperar las conexiones nativas de la leyenda de Ludlow, dando la vuelta al tropo del indígena místico y la tierra maldita, reinventando esa mitología a través de nuevos personajes que dan nuevo punto de vista y ayudan a aclarar la relación entre los Micmacs, los nativos locales y el cementerio maldito, pero dejando margen de un pasado que queda por explorar.

‘El origen’ conecta esas leyendas con la tradición oral americana del destino del Donner Party, que está emparentada también con el Wendigo de la novela, con algunos detalles nuevos sobre la naturaleza del mal, la forma en la que busca los secretos más profundos y el detalle del canibalismo que está en el libro, pero apenas explorado en las adaptaciones. En el fondo solo trata de narrar un "incidente" maligno como si fuera un evento asimilado en el pueblo, para ello introduce un concepto interesante respecto a los secretos de Ludlow.

Más fiel y respetuosa de lo que se le concede

Por primera vez observamos el papel de compromiso de ciertos habitantes que explican la actitud de Judd en el futuro, un elemento del libro ignorado en otras recreaciones que representa al personaje al final como una especie de guardián del bosque, lo que insinúa una responsabilidad mayor ignorada en otras y presente en la actual. Por otra parte siempre ha quedado la duda de por qué Jud invita a Louis a usar los poderes del cementerio cuando sabe por experiencia lo que sucederá.

40 años de enigma en los que la frase de “Tal vez lo hice porque los niños necesitan saber que a veces morir es mejor” que se ha convertido en un estandarte tiene un nuevo sentido. Su explicación de enseñar a la hija de Louis una lección sobre el duelo era exagerada, sin embargo, en una explicación posterior, dice “ese lugar convirtió mi buen deseo en su propio propósito malvado”, lo que sugiere que el mal te susurra y te seduce, una misteriosa fuerza oscura en el bosque que manipula, aunque prefiere animar cadáveres, porque no ponen problemas.

Pero el libro da a entender que Timmy Baterman es la razón por la que el mal atacó a Jud, lo que sugiere que el mal estaba esperando que Jud fuera más débil mentalmente, una persona mayor, para luego seducirle, por lo que esta nueva película explica el inicio de un duelo entre este personaje y la tierra maldita que tendrá otro capítulo en la historia que conocemos. ‘Cementerio de animales: el origen’ no es esencial, pero sí un interesante apéndice para los amantes de la novela, que no debe ser desechado como un material indigno, sino escrito con cierto conocimiento y curiosidad por el trasfondo de una de las mejores novelas de terror americano modernas.

