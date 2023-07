'Secret Invasion' (1x05): tiempo de cosecha en un poco inspirado episodio de la miniserie de Marvel que nos prepara para un prometedor enfrentamiento final

Tras el explosivo final del capítulo anterior. 'Invasión secreta' vuelve afilando las armas con su quinto y penúltimo episodio. La miniserie de Marvel en Disney+ afronta su recta final y, si bien podríamos decir que aun correcto se les ve poco inspirados, la cosa promete darnos un final de altura.

Por cierto, a partir de aquí spoilers de 'La cosecha', el episodio 1x05 de 'Invasión secreta'.

Comenzamos prácticamente donde dejamos a nuestros personajes. El brutal ataque contra el convoy del presidente de los Estados Unidos (Dermot Mulroney) ha dejado a este malherido y causado la baja de Talos (Ben Mendelsohn). Pero si creéis que el episodio iba a dedicarse a las consecuencias de la sorprendente muerte del skrull, estáis equivocados.

Sin hueco para motivos ni implicaciones

La trama no dejará hueco para el duelo hasta ya muy avanzado el capítulo porque lo primero es lo primero y hay que cerrar todo lo que se pueda para la nueva fase del (nuevo) plan de Gravik (Kingsley Ben-Adir): convencer al presidente vía Rhodes (Don Cheadle) de que hay una alianza skrull-rusa e incitar de algún modo la Tercera Guerra mundial.

Con este alarde de originalidad, también vamos descubriendo qué es esa cosecha a la que se refieren y que es crucial para el plan SuperSkrull: el ADN de los Vengadores y demás héroes que participaron en la Batalla de la Tierra en 'Vengadores Endgame'. Algo recogido por el propio Furia en una operación supervisada por, efectivamente, Gravik.

Un Gravik que, por otro lado, va viendo que no todos los skrulls le están siendo leales y hay serias dudas acerca de su liderazgo. Aquí no sé si es más tema de guion (firmado por Michael Bhim y Brian Tucker) o de montaje, pero la secuencia del amago de motín no ha sido suficientemente anticipada (más allá de una mirada sospechosa, quiero decir) ni se exploran sus implicaciones.

Y, amigos, hay que hablar de los diálogos. Si bien al principio de la serie destacaban por lo inusitadamente largos (y bastante decentes) que eran (al menos para estándares Marvel) en este quinto capítulo son meros vehículos para llevarnos de una escena a otra y aclarar situaciones en el UCM («Oye, ¿por qué no llamas a tus amigos superpoderosos?»).

Es cierto que no todos son así pero sí que se nota cierto declive (por no hablar de falta de inspiración) en general tanto en diálogo como en cierta puesta de escena de los mismos. Imagino que esto es simple síntoma del punto en el que nos encontramos a nivel argumental, con todo ya enfilado en el acto final de 'Invasión secreta'.

Esta continua sensación de que sí pero no nos lleva gobernando desde los inicios de un thriller que, sobre el papel, es mucho más interesante que lo trasladado a pantalla. Si bien creo que no llega a aburrir en ningún momento, este thriller marvelita es frustrante por el potencial al que nunca llegan. Afortunadamente, es ver cómo se divierte Olivia Colman y se nos quitan los males.

