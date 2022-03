'Shining Vale': una disfrutable serie de Starzplay que se queda a medio camino entre el terror y la comedia

Puede que pocos géneros reciban tan con los brazos abiertos el humor como el del terror. Ya sea en joyas como 'Gremlins' o desopilantes series como 'Lo que hacemos en las sombras', la combinación, si se hace bien, suele funcionar de lujo. Y eso es lo que esperaba con 'Shining Vale', la nueva serie de Starzplay. Spoiler: no lo logra del todo.

Creada por Jeff Astrof y Sharon Horgan, la presentación de la ficción cuenta con un típico menú: una familia intenta comenzar de cero en una siniestra mansión. Pronto, Pat (Courteney Cox), la madre de la familia, empieza a notar cosas extrañas.

Si bien el guion prefiere tomarse las cosas con calma a la hora de mostrar qué está pasando en la casa, la sensación general es la de estar con un abecé del horror. Por lo menos dentro de este subgénero, desarrollando un descenso a la locura de una protagonista cuya familia (sobre todo su marido, interpretado por Greg Kinnear), no toma en serio.

Una comedia familiar que busca al terror

Ya se veía bastante en el tráiler y los primeros episodios confirman que una de las principales referencias es 'El resplandor' (¿bloqueo de escritor, un bar en la casa, niñas siniestras rondando?) pero, por suerte o por desgracia, a los guionistas no les interesa meternos de lleno en una parodia del género.

Es más, casi podríamos hablar de que estamos ante una comedia familiar con lenguajes del género de terror y a ratos está más interesada en poner a los protagonistas en situaciones embarazosas. Eso y en explorar los paralelismos entre dos mujeres cuyas vidas están separadas por décadas (Pat y Rosemary).

Esta mezcla de elementos causa que 'Shining Vale' tenga problemas de tono. Más allá de las buenas interpretaciones de su reparto, la serie le cuesta bastante meterse en materia y pocas veces tiene la sabiduría o el ímpetu de rematar bien la faena.

Esto no quiere decir que como comedia no sea divertida. En líneas generales el humor funciona bien y proporciona alguna que otra carcajada, pero tampoco es tan hilarante como para que destaque. Lo mismo pasa con su faceta de terror, que queda como mero vehículo (y no demasiado eficiente).

En conclusión, 'Shining Vale' se queda un poco a medio camino en su mezcla de géneros, sin saber muy bien cómo potenciar un relato que, hay que reconocer, tiene elementos interesantes.