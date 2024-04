Solo tiene 6 episodios y está en Netflix. 'Parasyte. Los grises' es un trepidante thriller de ciencia ficción inspirado en el mítico manga

No solo se hacen adaptaciones de imagen real en EE.UU. o Japón: Netflix sorprendió anunciando 'Parasyte: Los grises', la serie coreana inspirada en un clásico del manga de ciencia ficción y que ha tenido una gran acogida en la plataforma desde su estreno el pasado 5 de abril.

Parásitos entre nosotros

De la noche a la mañana, unos alienígenas descienden sobre la Tierra y comienzan a parasitar el cuerpo de miles de humanos para poder sobrevivir. A partir de ese momento, estos parásitos comienzan causar muerte y destrucción, y no tarda en surgir un equipo policial autodenominado "los grises" para enfrentarse a la amenaza.

'Parasyte: Los grises' ('Parasyte: The grey', 2024) es una serie escrita por Yeon Sang-ho ('Train to Busan'), que también dirige alguno de los episodios. Se inspira en el popular manga 'Parasyte' ('Kiseijuu') de Hitoshi Iwaaki, cuyos 10 tomos fueron publicados entre 1989 y 1994.

Tal como indicaron desde el anuncio del proyecto, esta serie no es una adaptación como tal del original de Iwaaki, sino que toma la obra como inspiración para crear otra historia similar, pero con personajes y tramas diferentes. Personalmente, fue algo que agradecí porque, para volver a la misma historia, ya tenemos el manga, su adaptación en anime y las dos películas japonesas en imagen real.

Aquí tenemos la acción dividida en varios frentes: por un lado está Su-in, una joven que está a punto de morir y, justo en ese momento, uno de los alienígenas intenta parasitarla y la salva utilizando sus habilidades regenerativas. Sin embargo, eso implica que no llega a su cerebro a tiempo y Su-in termina compartiendo el cuerpo y la consciencia con este ser, en vez de desaparecer como en el caso del resto de humanos parasitados.

Por otro, tenemos a Kang-woo, un chico que está buscando a su hermana desaparecida; a los propios parásitos, que deciden agruparse para actuar en grupo; y a la fuerza policial de los grises, que comienza a movilizarse para eliminarlos aunque para ello tengan que recurrir a estrategias poco éticas.

Debo decir que lo que más me impresionó de la serie nada más empezarla fueron los efectos especiales: acostumbrada a los altos niveles de cutrez que presentan muchos live action, me preocupaba no poder tomármela en serio por eso mismo, y en este caso se nota que se han dejado el presupuesto para lograr un acabado notable en las escenas de los parásitos.

Aunque tiene muchos puntos en común con la historia original, aquí predomina el thriller por encima de todo, con trepidantes escenas de acción y persecuciones a tres bandas. Sus 6 episodios de unos 45-50 minutos de duración (menos el primero, de una hora) son muy entretenidos y desarrollan los personajes lo suficiente como para que te importen.

Personalmente, sí que eché un poco en falta la parte filosófica de la obra original. Porque lo que más me gustó en su momento, tanto del manga como del anime, no eran las alucinantes escenas de acción sino ese dilema moral que planteaba sobre qué nos hace humanos realmente, y por qué utilizamos la expresión "tener humanidad" para referirnos a la capacidad de ser empático, cuando el ser humano también es responsable de auténticas atrocidades.

El la obra original, teníamos ese debate en la relación recíproca entre Shinichi y Migi, en la que veíamos cómo el parásito se iba volviendo cada vez más humano, a la vez que el protagonista se volvía más frío y calculador. Aquí se dan algunas pinceladas sobre las paradojas entre humanos y parásitos, pero de forma más reducida.

En gran parte, el cambio se debe a que la dinámica entre la humana y el parásito no es la misma, al hacer que no puedan estar conscientes al mismo tiempo y tengan que comunicarse de manera indirecta. Aun así, me gustó en especial la forma en que utilizan el trauma de Su-in para plantear quién es el verdadero monstruo.

En resumidas cuentas, 'Parasyte: Los grises' es un entretenido e interesante thriller de ciencia ficción, que además puede presumir de un buen acabado a nivel técnico. Tanto si conocéis la historia original como si no, es una buena opción que se presta a un maratón de fin de semana.

