'The Acolyte' (1x07) - Torbin quiere largarse a su puñetera casa en un decepcionante episodio flashback que rellena huecos antes del final de la serie

Estaba esperando como agua de mayo el séptimo episodio de 'The Acolyte'. Sobre todo porque todo apuntaba a que iba a ser el que iba a completar la historia de orígenes tal como dejó caer Sol al final del capítulo anterior. Además, la pista de que este episodio estaba dirigido también por Kogonada hacía presagiar que así sería.

Y así ha sido, volvemos al pasado para saber qué pasó en realidad en Brendok en una entrega de la serie de Star Wars que podríamos calificar como decepcionante.

Por cierto, a partir de aquí spoilers de 'Elección', el capítulo 1x07 de 'The Acolyte'.

La decepción viene no por lo que pasa en sí, sino por el hecho de que este séptimo episodio sea poco más que la versión extendida del episodio 3 con, eso sí, viendo más "el otro lado": el de los jedis y qué hacían en Brendok. Da la impresión que, siguiendo un poco con el tema de la dualidad que remarca la serie una y otra vez, en realidad 'Destino' y 'Elección', ambos dirigidos por Kogonada, son el mismo episodio dividido de aquella manera.

Lo que no quiere decir que no aporte a la trama y rellene ciertos huecos sobre el origen de las gemelas Mae y Osha (Leah y Lauren Brady) y el qué pasó realmente en el aquelarre de Brendok y hasta qué punto los jedis son responsables de la tragedia. Algo que se ha ido hinchando episodio a episodio en lo que veíamos las luchas de las gemelas adultas.

Ganas no me faltan de coger y medio pegar aquí lo que escribí hace casi un mes sobre dicho capítulo poniendo anotaciones sobre "la otra cara" pero no voy a estructurar este resumen como un recap al uso habitual si no más bien voy a incidir simplemente en la información nueva.

Vergència i unió

Lo que hacen los jedis en Brendok. Al principio del episodio vemos a la patrulla jedi —Indara (Carrie-Anne Moss), Sol (Kee Jung-jae), Kelnacca (Joonas Suotamo) y Torbin (Dean-Charles Chapman)—, explorando el planeta en busca de una vergencia de la Fuerza. Nos enteramos que hace tan solo cien años Brendok era un planeta inhóspito y el hecho de que ahora tenga tanta vegetación es sospechoso. Torbin quiere largarse a casa.

Clones y midiclorianos. Esto es algo que ya se iba sospechando pero aquí se explicita un poco más. Si bien seguimos sin saber exactamente cómo, se desvela que Mae y Osha no es que sean simplemente gemelas, es que son clónicas. Idénticas literalmente y hechas de forma artificial. Son la misma persona con una consciencia compartida y repartida en dos cuerpos. Además, el nivel de midiclorianos está por las nubes, lo que las convierten en la vergencia que buscaban. Torbin quiere largarse a casa.

Posesión jedi. Torbin quiere largarse a casa... y Aniseya (Jodie Turner-Smith) lo sabe... y usa esa información para corromper al padawan en el primer enfrentamiento entre brujas y jedis. En la noche fatídica, Torbin decide desobedecer a sus compañeros y al consejo (que no quiere interferir ahí) y asaltar la base de las brujas para llevarse a las niñas a la fuerza. Sale mal. No será él, sino Kelnacca el poseído por el aquelarre.

Sol, el asesino. En pleno asalto al hogar del clan tenemos la primera víctima: Aniseya, que recibe una estocada de Sol antes de que esta pueda usar sus poderes. Esta muere no sin antes confesar que iba a dejar irse a Osha. Mae lo presencia todo. Después de combatir a Koril y que Indara libere a Kelnacca de su posesión, el jedi se topa a las hermanas en el puente a borde del colapso. Elige salvar a Osha y sacrificar a Mae.

Culpa de Mae. A todas luces es una catástrofe lo que han vivido los jedi... y es hora de salvar sus respectivos culos. Hay que contar al consejo Jedi "la verdad": que Mae provocó un incendio y acabó con la vida de todo el mundo. Torbin se marcha a casa.

Y con esto se despide el penúltimo capítulo de la serie y a lo tonto queda todavía mucha tela que cortar para el final, que promete un enfrentamiento entre las gemelas, Sol y el Strange. Esperemos que sea más entretenido y novedoso que este.

En Espinof | Qué son las hermanas de la Noche

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2024