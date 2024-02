'True Detective' (4x06): juicio por hielo en un notable final que cierra satisfactoriamente la temporada más redonda de la serie de HBO

Y se acabó la 'Noche polar' que nos ha propuesto Issa López para la temporada 4 de 'True Detective'. La serie de HBO se despide con cierta incertidumbre sobre su futuro y demostrando que, desde luego, se puede mejorar el producto original por mucho que se queje Nic Pizzolatto.

A partir de aquí, spoilers de la Parte 6 de 'True Detective: Noche polar'

La semana (ante) pasada —recordemos que se adelantó la emisión por la Super Bowl— el episodio cerraba con Navarro (Kali Reis) y Danvers (Jodie Foster) a punto de cavar la entrada a las dichosas cuevas donde sospechan que murió Annie. Nuevamente, son las voces de la noche polar, de la tierra nocturna, las que guían a la primera.

Tras caer después de quebrarse el suelo, descubren no solo una suerte de laboratorio subterráneo (que conduce, a su vez, a Tsalal) sino también dan con nuestro sospechoso número 1: Raymond Clark (Owen McDonnell). Tras la persecución pertinente, llega horas de obtener la gran respuesta: ¿qué pasó con Annie?, ¿qué pasó con los científicos?

Fuenteovejuna, Alaska

A lo largo de los cinco episodios anteriores, Issa López ha ido lanzando pistas sobre qué estaba pasando en Ennis y la relación que podría tener todo. Sabemos que Annie era una activista y que el cierre de la mina era su guerra; también que mantenía una relación secreta con Clark; además que, de algún modo, Tsalal y Silver Sky compartían intereses comunes (y capital común) y se sospechaba que se maquillaban los datos de polución.

Lo que no esperábamos es el relato de Clark, que asegura que eran ellos los que maquillaban los datos porque cuanta más polución en el ambiente, mejor para su propia investigación. Algo que descubre Annie, quien con rabia comienza a romperlo todo del "laboratorio" secreto. Los científicos de Tsalal la pillan con las manos en la masa y, con rabia, la apalizan y apuñalan. Todos a una. El golpe final, Clark.

Tenemos, por tanto, un revés trágico que nos recuerda a 'Los asesinos de la luna' y qué pasa cuando se juntan amor, mentiras, negocios y, además, cierta mirada de colonialismo moderno (todo el tema de la mina no deja de ser algo que ningunea y pone en peligro a la población indígena).

Ahora queda el misterio de qué pasó con los científicos. Antes de escapar para suicidarse con un abrazo helado Clark asegura que fue Annie, que les vino a buscar... y, en cierto modo, fue así. Tenemos, de nuevo, la justicia y los límites de la misma, el sistema policíaco y lo que deja al margen. Explorando descubren unas huellas familiares que apuntan en una dirección: el círculo cercano de Annie, las limpiadoras de Tsalal que se dan cuenta de lo que pasó.

Siqiññaatchiaq

Aquí hay que reconocer cierta conveniencia pero, sobre todo, un extraño sabor de boca por la falta de anticipación en torno a la revelación de que fue este grupo de mujeres las que asaltaron a los trabajadores de Tsalal y les soltaron, desnudos, en la tundra para ser juzgados en el hielo, por la Tierra nocturna, por el espíritu de Annie. Sin embargo, a pesar de que parezca una resolución sacado de la manga, desde luego se puede interpretar así, es una decisión bastante coherente con cómo ha enfocado Lopez la temporada.

La guionista ha enfatizado una y otra vez la fuerza del relato, de la historia, de las preguntas hechas y las que no se hacen (o no se deciden hacer). Es más, es hasta poético que apenas sepamos nada de estas mujeres (sus nombres y poco más), que han aparecido en un par de secuencias sueltas en toda la serie. Porque son todo y no son nadie. Son Ennis. Son la conexión con la tierra nocturna y son el regreso del sol.

No solo el caso llega a su conclusión, también los viajes propios de los personajes... incluyendo Prior (Finn Bennett), quien despide a su padre y comienza una nueva etapa de su vida; Navarro descubre su nombre indígena (Siqiññaatchiaq, el regreso del sol tras la larga oscuridad) y Danvers también cierra el duelo por su hijo.

El final del episodio nos lleva a una investigación, casi guiñando a la temporada 1 (con la cámara, los investigadores policiales) en torno a lo que sucedió entonces. Ha pasado un tiempo (¿es primavera?) Danvers es jefa de policía, la mina ha cerrado vía y obra de un vídeo de Clark confesando la trama de corrupción ambiental que tenían entre manos y no hay ni rastro de Navarro.

Y así, la serie nos ha dado el que para el que esto escribe, es la temporada más redonda (o, bueno, espiral) de las cuatro que ha tenido 'True Detective'. Desde luego, este es uno sus mejores y más satisfactorios finales a pesar de los peros que le podamos sacar. Quiero más.

