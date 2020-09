'Wireless': el survival producido por Steven Soderbergh reinventa Quibi con una historia apasionante

Creada por Jack Seidman y Zach Wechter, y bajo la atenta supervisión del siempre innovador Steven Soderbergh, aquí como productor ejecutivo, 'Wireless' es una de las sorpresas del verano que está a punto de terminar. Un thriller dramático que se debate entre el survival y el estudio de personajes desde la pantalla de un teléfono. ¿Se ha reinventado Quibi?

Buscando ayuda desesperadamente

"Pero cómo se puede ser tan zoquete", pensará el espectador que inicie el viaje en el asiento de acompañante de Andy, el protagonista de 'Wireless' al que interpreta Tye Sheridan. Pero lo cierto es que el devenir de los últimos meses ha dejado claro que el comportamiento humano está a años luz de lo que habríamos deseado, quedando claro que sí, que se puede ser un zoquete y seguir viviendo tan ricamente. Sobre todo en algunos rincones del mundo.

Eso sí, los guionistas se han propuesto dejar claro que aquí el comportamiento del protagonista puede estar justificado de manera rotunda a medida que los diez breves episodios van haciendo mella en él y en nosotros. Lo que no tengo tan claro es que los seres humanos que rodean a este pobre diablo tengan su justificación. Pero poco importa, porque el rey de la función aquí es un Sheridan en estado de gracia con el que sufrir y sobrevivir.

No lo tendrá fácil. Su coche se ha salido de una carretera abandonada en vísperas de Nochevieja y en plena tormenta de nieve. Para salir a flote solo tendrá la ayuda de su teléfono, aunque nada es tan sencillo como parece cuando no tienes suficiente señal de teléfono o cobertura emocional. Al igual que la prodigiosa 'Searching', la narración de la película se sostiene sobre la pantalla, en este caso de un teléfono, del protagonista. Pero eso es solo si tu quieres: 'Wireless' es el primer título de Quibi que obliga al usuario a combinar verticalidad y horizontalidad si quiere sacar todo el jugo a la propuesta. Una apuesta valiente, innovadora y realizada con una precisión quirúrgica.

Con una pequeña ayuda de mi teléfono

A lo largo de su todavía breve existencia, Quibi ha intentado trasladar esa sensación de interactividad de su formato con buenas intenciones y no siempre los mejores resultados. Los primeros episodios de 'Flipped' jugaban con esa sensación de montaje por parte del abonado, pero poco a poco fue diluyendo esa sensación para centrarse en ser una comedia más. Otros títulos, como la muy recomendable '50 States of Fright' o el terrible remake de 'The Fugitive' se olvidaban directamente de lo que hacía especial a la plataforma de Jeffrey Katzenberg.

Pues es una alegría comprobar cómo algunas de sus series han sabido darle la vuelta a la tortilla / teléfono. La nueva hornada de 'Reno 911!' exprime sus momentos "sociales" y las body cams con el desparpajo y la mala baba habitual de la extraordinaria serie, preparando el terreno e insistiendo en su marca con más fuerza que nunca. Y ahora entra en escena este 'Wireless', el título más adecuado para empezar a bucear en la plataforma.

Si uno solo mantiene la pantalla en posición horizontal se encontrará un modesto thriller indie que se guarda toda la acción en off fuera de campo, centrándose principalmente en la notable interpretación de su protagonista. En cambio, si elegimos colocar nuestro dispositivo en formato vertical, alternaremos las videollamadas de FaceTime del protagonista con la utilidad total de su teléfono: llamadas, chats, Spotify, Tinder... quedando su fondo de escritorio cuando la acción en off física se realiza sin teléfono.

Combinando ambos estilos narrativos el resultado es un juguete delicioso, una demostración de potencia de una plataforma que te está diciendo "así nos las gastamos por aquí". Esa mezcla de lo mejor de los dos mundos, donde volvemos a convertirnos en "editores" de la historia, se aproxima, de alguna manera remota, a los "elige tu propia aventura" literarios más que a los interactivos. Algo que en realidad es tan difícil de explicar como la propia plataforma.