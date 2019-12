'You' regresa a Netflix con una temporada 2 más adictiva y deliciosamente turbia

Joe odia Los Angeles. No quiere estar aquí, pero debe estar en la otra punta del país ya que el "fantasma de las navidades pasadas", su ex Candace (Ambyr Childers), le acorrala en Nueva York. Nueva vida, nuevo nombre y, durante gran parte del primer episodio de la temporada 2 de 'You', nos hace creer que ha cambiado. Joe ha vuelto, y es todo un placer.

Creada por Sera Gamble y Greg Berlanti, 'You' llegó hace un año al catálogo de Netflix como toda una sorpresa. Una serie pequeña para un canal de cable conocido (Lifetime) y que había destacado entre el público. Fue la obsesión tardía de 2018 y esta segunda temporada, recién aterrizada en la plataforma, vuelve a reivindicarse como la obsesión de 2019.

Así, en estos nuevos episodios vemos a Joe (Penn Badgley) adquirir un nuevo nombre, Will, alquilar un apartamento y conocer a Love (Victoria Pedretti), el nuevo "amor de su vida" en lo que se intenta autoconvencer continuamente de que ha cambiado y que el viejo Joe se ha quedado en Nueva York.

También tendremos por ahí a Delilah (Carmela Zumbado), periodista y vecina que vive con su hermana pequeña Ellie (Jenna Ortega), con las que Joe sentirá el deber de protección; el cómico con oscuro y perverso pasado Henderson (Chris D'Elia); el desastroso pero amigable hermano de Love, Forty (James Scully); y el auténtico Will (Robin Lord Taylor) a quien Joe mantiene secuestrado.

Nuevo escenario, mismo sociópata

A parte del cambio de escenario, la mayor diferencia entre temporadas radica en que la personalidad y las características de Love están fuertemente establecidas desde el principio para que sepamos que es una mujer (la chica guay, de hecho) con las cosas muy claras. No es como con Beck, que era más "lienzo en blanco" e insegura.

Esto otorga otra capa de interés al desarrollo de la trama y de la relación con Joe, que ya no pretende ser un romanticón meloso sino que se encuentra descolocado ante el desparpajo de su interés. Se encuentra fuera del agua e incluso le vemos sin saber muy bien cómo reaccionar ante su nueva situación. Y esto antes de que el fantasma de Candace se encarne definitivamente a mitad de temporada.

Esta temporada 2 de 'You' conserva todos los ingredientes que la hicieron adictiva, turbia y más compleja de lo que parece a primera vista. Incluyendo ese uso de la voz en off que es seña de identidad y, además, es de las mejores que se pueden escuchar en cualquier producción televisiva de hoy en día.

Dentro de los apartados negativos nos encontramos con un uso del flashback a episodios de la infancia de Joe que no termina de funcionar bien. O, también, el hecho de que nada más llegar a Los Angeles se construya una jaula hermética como la de la temporada 1, dando una sensación de repetición en esquemas que, si bien es lógica, parece forzada.

Pero no nos engañemos, 'You' sabe qué serie es y qué esperamos de ella y nos lo da. Y estas pequeñas manchas apenas importan porque aquí hemos venido a jugar, a odiar (y querer) a Joe, a enamorarnos de Love y sufrir por ella. Y, en definitiva, a consumir los diez episodios de 'You' como si fuese un chupito. Terminar y querer otra ronda.