Tony Soprano intentó fichar a LeBron James para los Knicks con Robert De Niro, Harvey Weinstein y Donald Trump. Nadie ha visto ese vídeo, hasta ahora

Año 2007. Un fundido a negro nos regala uno de los grandes finales (y más ambiguos) de la historia de la televisión, el de 'Los Soprano'. Sería la última vez que veríamos a Tony Soprano en acción sin sospechar que apenas unos años después estaría intentando fichar a LeBron James en un vídeo que ha permanecido inédito durante 14 años.

Año 2010. La ya por entonces estrella de la NBA LeBron James se convertía en un "agente libre" tras su paso por los Cavaliers de Cleveland y todo el mundo quería ficharle. Entre ellos unos New York Knicks necesitados de un revulsivo de este calibre. Para intentar convencerle, desde el equipo realizaron un vídeo cargado de cameos con, entre otras cosas, una escena protagonizada por James Gandolfini y Eddie Falco.

En dicha escena, que acaba de salir a la luz gracias al podcast Pablo Torre Founds Out, vemos a Tony y Carmela en su nueva casa y acogidos al programa de protección de testigos (lo cual causa bastante preguntas como ¿por qué de todos los lugares posibles acaban tan cerca de su territorio?). Así, el mafioso intenta buscar un hogar para su amigo LeBron: el Madison Square Garden.

Un bolo sorprendente

Evidentemente, esto no deja de ser un fanfic anecdótico, creado y protagonizado por Gandolfini y rodado, de hecho, en su propio apartamento. Un pequeño bolo que sorprendió a la propia Eddie Falco, que hace unos años reconoció que por entonces le llovían ofertas de este tipo y que nunca accedían... excepto en este caso:

«Recibíamos estas peticiones todo el tiempo por entonces y [James] Gandolfini, no hacía nada. Y de alguna manera, accedió a esto, lo que me chocó. Pensé que era una broma cuando alguien dijo que él lo iba a hacer... [y entonces] ahí estaba, vestido como Tony. Debió ser más fan del baloncesto de lo que pensaba.»

El vídeo completo no solo tenía a Falco y Gandolfini sino que a toda una plétora de celebridades: Donald Trump, Richard Parsons, Reggie Jackson, Rudy Giuliani, Chris Rock, Earl Monroe, Mark Messier, Mike Bloomberg, Robert De Niro, Harvey Weinstein, Thelma Golden, Alec Baldwin y Spike Lee, entre otros. Viendo la lista de insignes, desde luego que el vídeo no ha envejecido demasiado bien.

Un vídeo que no era para consumo público, lo que ha hecho que se haya quedado en los archivos y prácticamente como una leyenda urbana. Sin embargo, el objetivo de los Knicks no se logró: el 8 de julio de 2010 se emitía 'The Decision', un especial de ESPN en el que LeBron James anunciaría que su nuevo hogar estaría lejos de la Estatua de la Libertad, en los Miami Heat.

Tuvo el valor de decir no a Tony Soprano... y a Nueva York: «No puedo creer que no funcionase», confesaba Falco, «no tanto por lo de 'Los Soprano'. Pensaba "es Nueva York, ¿quién va a decir que no a Nueva York, por el amor de Dios?" Pero lo hizo.»

