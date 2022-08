25 años de 'Horizonte final': Paul W.S. Anderson revela que a Paramount le horrorizó tanto la película que pensaban que mancillaría 'Star Trek'

'Horizonte final' (Event Horizon, 1997) es considerada una película de culto, pero tuvo un comienzo muy flojo. Estrenada en cines el 15 de agosto de 1997, abrió con críticas mixtas y obtuvo el puesto número 4 en la taquilla. No fue hasta diciembre de 1998, cuando se lanzó en el todavía novedoso formato de DVD, cuando empezó a encontrar seguidores de culto. Ahora se puede encontrar en Amazon Prime y es considerada un clásico del terror espacial.

Ahora el director Paul W.S. Anderson ha hablado con varios medios sobre su experiencia en la que es considerada su mejor película. Su intención era llevar 'El resplandor' y 'La mansión encantada' al terreno de 'Alien el octavo pasajero', pero sin resultar una copia, lo que resolvió ese con la ubicación clave de su película, según cuenta a Indiewire:

"No quería que fuera otra aspirante a copia cutre de 'Alien'. Sentí que la manera de evitar eso era convertirla en una película gótica y basarla en una de las mejores piezas de arquitectura gótica del mundo, la Catedral de Notre Dame en París. Así que escaneamos la catedral en una computadora, la desarmamos y luego construimos todos los elementos constitutivos de la nave 'Event Horizon' desde Notre Dame”.

Durante otra charla retrospectiva con Variety, Anderson dijo que los ejecutivos de Paramount Pictures estaban impactados por lo que vieron.

“Creo que en Paramount quedaron conmocionados. Tenía todo este horror grotesco y todas estas imágenes perturbadoras. No creo que nadie en el estudio hubiera visto realmente eso antes porque estaba rodando en Inglaterra. Generalmente, la gente del estudio mira lo que rueda la unidad principal, pero todo el material de terror se hacía en la segunda unidad, dirigida por mí los fines de semana. No creo que nadie en el estudio hubiera visto el material de la segunda unidad, por lo que no habían visto todos los empalamientos y todas las otras personas sacándose los ojos y los intestinos. Tuve muchas anotaciones muy duras”.