Alfonso Cuarón es el mejor director del año según el DGA y se posiciona como favorito absoluto para el Óscar

Con el triunfo de Cuarón con su 'Roma' en la 71ª edición de los premios del Sindicato de Directores de América, llevándose el premio a la mejor película, se convierte en indiscutible favorito para arrasar en los Oscar (donde ya ha hecho historia con diez nominaciones). El sábado dejó en el camino a competidores tan potentes como 'Ha nacido una estrella', 'Infiltrado en el KKKlan', 'El vicio del poder' y 'Green Book'.

La Directors Guild of America es quizás la forma más fidedigna de vaticinar el premio al Mejor Director en los Oscars: desde 1949, solo han diferido en siete ocasiones. Sin ir más lejos, el propio Cuarón hizo doblete con 'Gravity'. Otro ganadores significativos de este sábado fueron Bo Burnham con 'Eighth Grade' (mejor debut), Adam McKay por su episodio para 'La sucesión' (mejor serie dramática), Bill Hader por su episodio para 'Barry' (mejor serie de comedia) y Ben Stiller con 'Fuga en Dannemora' (mejor serie limitada)

Así llama el crítico y experto en temporadas de premios Erik Anderson desde su cuenta de Twitter a los tres directores mexicanos que han dominado los premios de la Directors Guild of America durante los últimos seis años, donde han ganado en cinco de ellos (y por tanto, también en los Óscar). Son Alfonso Cuarón ('Gravity', 2014), Alejandro G. Iñárritu ('Birdman', 2015), Iñárritu otra vez ('El renacido', '16), Guillermo del Toro ('La forma del agua', 2018) y ahora de nuevo Cuarón. La única excepción fue en la edición de 2017, donde ganó Damien Chazelle con 'La La Land'.

Three Mexican directors, the Three Amigos, have dominated the #DGAAwards for the last 5/6 years.



Alfonso Cuarón (Roma, '19)

Guillermo del Toro (The Shape of Water, '18)

Alejandro G. Iñárritu (The Revenant, '16)

Alejandro G. Iñárritu (Birdman, '15)

Alfonso Cuarón (Gravity, '14)