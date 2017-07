'Blue Song': el videoclip con el que Edgar Wright puso a prueba su idea para 'Baby Driver'

Son muchas las palabras que pueden asociarse a un director tan brillante y eficiente como es Edgar Wright pero, sin duda alguna, la primera que se viene a la cabeza al pensar en cualquiera de sus trabajos es, por encima de todas, "ritmo". Su demostrada de sobra capacidad visual, y su especial mimo al trabajar los montajes de sus obras con el sonido como pieza fundamental no es algo que se haya descubierto a raíz de su espectacular 'Baby Driver'.

De hecho, el concepto sobre el que se edifica su nuevo largometraje, emplear la banda sonora como un metrónomo que marque los movimientos de los personajes y que de una cadencia específica a la acción, es algo con lo que el realizador británico ya jugó hace prácticamente quince años. Más concretamente lo hizo en el videoclip para el grupo Mint Royale que podréis ver a continuación, rodado en 2003.

El vídeo, utilizado como una especie de prueba de concepto para comprobar la viabilidad de su idea para 'Baby Driver', llamó poderosamente la atención de un gigante de la industria cinematográfica de la talla de J.J Abrams, según comentó Wright a Entertainment Weekly:

"Tuvimos un pequeño visionado y la gente vio de lo que había estado hablando sobre 'Baby Driver' durante años. Es gracioso cuando les ves y les dices, "¡Es esto! ¡Esto es a lo que me refería!". J. J. [Abrams] estuvo allí, y hace siete años en el Festival de Cine de Los Angeles estaba haciendo una especie de conversación sobre mi carrera conmigo, y quiso que enseñase el vídeo de Mint Royale. Cuando lo estábamos proyectando para la audiencia se inclinó hacia mi y me susurró, "¿Sabes? Creo que esto sería una gran película", y yo le susurré de vuelta "¡Te estoy muy adelantado! ¡Ya he empezado a escribirla!""

No obstante, Wright experimentó de nuevo con la música y el tempo de la acción alrededor de las las mismas fechas en las que firmó el videoclip de "Blue Song". Fue en su excelente 'Zombis Party (Una noche... de muerte)' —doloroso título español para 'Shaun of the Dead'—, donde Shaun, Liz y Ed apalean a un zombie con tacos de billar al compás de "Don't Stop Me Now" de los eternos Queen.

Por si aún quedan dudas sobre el innato sentido del ritmo de Edgar Wright, os dejo con este extracto de la divertidísima serie televisiva 'Spaced': su colaboración previa a la trilogía del Cornetto con sus actores de cabecera Simon Pegg y Nick Frost.