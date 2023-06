El cameo más inesperado de 'Flash' no fue creado totalmente con CGI: Andy Muschietti revela cómo se gestó el gran momentazo final con un mítico actor

Después de años de retrasos Warner Bros. lanzó 'Flash' bajo un escrutinio de críticas mixtas y una taquilla preocupante para DC ha habido mucha discusión sobre los diversos cameos que se muestran en la película, aunque el marketing ya fastidió algunas de las sorpresas, incluido el esperado regreso de Michael Keaton como Batman. Sin embargo, todavía había bastantes que probablemente sorprenderán a los espectadores primerizos.

SPOILERS DEL FINAL DE FLASH

Quizás lo más sorprendente de la película es un pequeño cameo hacia el final con nada menos que Nicolas Cage como Superman. Poco después de que la película se proyectara por primera vez en la CinemaCon de este año, apareció una cita de Andy Muschietti sobre el cameo secreto del personaje en la película no producida de Tim Burton 'Superman Lives' en 1998. En una entrevista reciente en el podcast The Discourse, el cineasta se apresuró a confirmar que la cita era una filtración que se suponía que no se publicaría hasta después del lanzamiento.

“Eso fue una filtración, desafortunadamente. Nunca hubiera hablado sobre eso. No pareció afectar mucho. Por supuesto, me encantaría que fuera una sorpresa, pero la verdad es que la película tiene muchas sorpresas, aparte de lo de Nic Cage. La filtración dolió. No nos gustó y cuando todo esto termine, ¡diré nombres!”.

Ver al Superman de Cage en la pantalla por primera vez es emocionante, pero muchos se preguntaron si el propio Cage realmente interpretó el papel o si fue otro actor hecho para parecerse a Cage con CGI. El director confirmó que el propio Cage participó (aunque no menciona que hay un rejuveneciminto digital que le cubre la cara).

“Hablamos con Nicolás y decidimos rodarle con su traje. Entonces, construimos el traje con el mismo diseñador de vestuario que construyó el traje para ‘Superman Lives’ no producida, que es una película que habría sido genial, pero nadie la verá porque no se hizo nunca.

Pero la emoción era compartida con Nicolas, que es un tipo muy amable, y creo que trajo el entusiasmo por recordar esa película que nunca pudo hacer, aunque fuera por un par de minutos en nuestra película. Y sí, la magia del multiverso está expresando que este universo existe, aunque sea una película que nadie vio. Entonces, estamos diciendo que hay un ‘Superman Lives’”.

Cage aparece en un breve momento hacia el final de la película cuando vemos colisionar varios mundos del multiverso. También vemos apariciones de Christopher Reeve y Helen Slater, así como un breve homenaje a la serie de televisión original de 'Batman' en los años 60. Pero es el momento de Cage el que más brilla, mostrando al actor en una escena de acción. A los Muschietti les preocupaba que la gente no entendiera qué era el Nic Cage Superman, pero el cameo era demasiado bueno como para dejarlo pasar.

“Sí, estábamos nerviosos, pero la emoción de hacerlo anuló todo. Es como, por supuesto, alguien dijo: ‘¿Qué pasa con las personas que no saben que Nicolas Cage iba a ser Superman? ¿No sería raro ver a Nicolas Cage de la nada disfrazado de Superman?’ Y nuestra respuesta fue: ‘¡No nos importa!’”.

