Dave Filoni abre la puerta a películas y series adultas de Star Wars... pero tiene una gran condición para ello

Otra cosa no, pero si uno quiere algo no recomendable para menores de 18 años, Star Wars no es su sitio. Al menos de momento. Y es que la saga de ciencia ficción fantástica de Lucasfilm se ha caracterizado siempre por ser un entretenimiento disfrutable tanto para niños como para adultos.

Sin embargo, el éxito de propuestas como 'La casa del dragón' o 'The Boys' por decir ahora mismo las dos series potentísimas que se están emitiendo a la vez que 'The Acolyte', la última entrega de la franquicia, hace que un sector del público se pregunte si habría cabida para algo así en Star Wars que podría calificarse con la famosa R estadounidense. La respuesta es... depende.

Galaxia R

«Claro, quiero decir, no lo sé. Creo que es interesante» ha respondido Dave Filoni, Jefe creativo (CCO) de Lucasfilm y responsable de buena parte de la hornada televisiva de Star Wars —desde 'The Clone Wars' hasta 'Ahsoka' pasando por 'The Mandalorian'—. El arquitecto actual de la saga galáctica asegura hablando con Happy Sad Podcast que están abiertos a un contenido más "adulto". Eso sí, con una gran condición:

«El tema es que lo que sea que hagamos tiene que estar realmente bien hecho. Creo que cuando miras a algo que se toma tan diferente como 'Andor', está tan bien hecha y Tony [Gilroy] y su equipo hacen tan fenomenal trabajo que creo que hay una audiencia para eso. Creo también que con ese público, yo también quiero despertar la imaginación de los chavales, para que puedan crecer y apreciar esas cosas.»

El que esté "realmente bien hecha" no es la única condición que debe tener algo de Star Wars (aunque bueno, ya vemos que lo de bien hecho es algo relativo) para salir a la luz con una propuesta más adulta ('Andor', de hecho, es la propuesta más así de los últimos años). También hay ciertas señas de identidad que se deben respetar:

«[Star Wars] abarca todo tipo de estilos y el creativo de la historia particular que lo impulsa es lo más importante y deben hacer algo que esté en su zona de confort. De otro modo imaginamos que todo el mundo va a venir y fingir que son George Lucas. Yo he aprendido de George, pero no soy igual a George a la hora de hacer películas. Es un talento generacional único. Me gustan los lobos y los pongo en mi 'Star Wars'. Somos diferentes y eso está bien. Pero hay principios sobre elecciones y ser una buena persona y ser más altruista y sobrepasar tus miedos que son atemporales independientemente del estilo del que hablemos.»

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2024

En Espinof | Qué es el voto Barash