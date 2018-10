El director de 'Venom' admite que hay un importante agujero en el guion

La adaptación de los cómics de 'Venom' ya está en los cines y, a pesar de las malas críticas, está siendo un éxito de taquilla. Hay quien salva a Tom Hardy o destaca los aspectos más divertidos del film, pero la mayoría coincide en que la narración es torpe y caótica. Su director, Ruben Fleischer, ha reconocido ahora que hay un importante agujero en el guion.

En realidad, el guion está repleto de agujeros, algunos de los cuales quizá se deban a que faltan 40 minutos. El cineasta admite que hay algunos "baches de lógica" pero de momento sólo admite el que le han pillado. Está relacionado con el camino emprendido por Riot, el monstruoso enemigo de Venom. Si no has visto el film puede que lo consideres SPOILER así que no sigas leyendo si no quieres saber qué pasa...

Tom Hardy y Ruben Fleischer en el rodaje de Venom

Lo que ocurre es que hay un error de continuidad al separar a Riot de la trama principal protagonizada por Eddie Brock (Tom Hardy). En cierto momento se avanza la historia seis meses para mostrar la crisis del protagonista, y que se cruce con Venom... pero para Riot, cuya meta es llegar a Estados Unidos, no hay salto alguno, sigue dentro de una anciana que ya debería estar más que muerta.

Preguntaron a Fleischer si podía explicar qué pasa con el simbionte durante todo ese tiempo y por qué no ha cambiado de huésped, y su respuesta es, básicamente, alzar los hombros. Sus palabras: