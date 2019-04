Los directores de 'Vengadores: Endgame' explican la importancia de incluir al primer personaje gay de Marvel

'Vengadores: Endgame' es la película del momento. La cima de las 22 películas de Marvel estrenadas hasta la fecha es un espectáculo de tres horas que está haciendo historia rompiendo todos los récords de taquilla y que no deja de provocar debates desde su estreno, todo rodeado con el cada vez mayor pánico por los spoilers (algo similar a lo que pasa con 'Juego de Tronos').

La información de este artículo no está relacionada con la trama de la película así que tranquilo si aún no has visto 'Endgame'. Oculto entre los guiños, homenajes y referencias que hay a lo largo de su extenso metraje se esconde un peculiar "huevo de pascua": el primer personaje gay del Universo Marvel. Al menos, el primero que se revela abiertamente como tal porque sabíamos que hay otros personajes no heterexuales en las galaxias del MCU.

"Como cineastas de una franquicia masiva, estamos diciendo: te apoyamos"

En los primeros compases del film hay una escena con varios personajes anónimos reunidos con el Capitán América (Chris Evans) y hablan de cómo intentan seguir adelante con el dolor por las pérdidas que Thanos (Josh Brolin) provocó en 'Vengadores: Infinity War'. Ahí tiene un cameo uno de los directores del film, Joe Russo, y es él quien da vida al primer personaje homosexual de Marvel. Así lo ha explicado:

"La representación es realmente importante. Queríamos un personaje gay en algún lado. Sentimos que era importante que uno de nosotros lo interpretase, para asegurar la integridad y mostrar que es muy importante para los cineastas que uno de nosotros esté representando eso. Es un momento perfecto porque una de las cosas emocionantes sobre la marcha hacia delante del Universo Marvel es su preocupación en la diversidad."

"Queríamos que fuera casual, atar el hecho de que el personaje es gay dentro del tejido de la narrativa y representar lo que es la vida cotidiana. Intentamos representar a todo el mundo en su día a día. Estas son películas globales que llegan a mucha gente. Son importantes para mucha gente y todo el mundo tiene derecho a verse reflejados en la pantalla e identificarse en algún momento. Como cineastas de una franquicia masiva, estamos diciendo: "Te apoyamos".

Por su parte, Anthony Russo respalda las palabras de su hermano y añade lo siguiente: "Lo hemos visto incluso en países donde la homosexualidad no es tan libre como aquí. Es, de hecho, uno de los elementos de estas películas que creo que resuenan en lugares desafiantes de todo el mundo".

Estoy deseando leer opiniones pero en principio me sorprende mucho que Joe Russo se sienta tan orgulloso con su decisión, cuando pienso que quizá lo importante habría sido presentar a un superhéroe gay con cierta relevancia en la trama, y no un personaje anónimo que apenas tiene unos segundos en pantalla. Los fans se identifican con los Vengadores, no con los extras.

Los cameos previos de Joe Russo

Por cierto, un detalle curioso: es el cuarto cameo de Joe Russo en sus películas para el MCU aunque en los créditos se le menciona con el pseudónimo "Gozie Agbo". Aparece en 'Capitán América: El soldado de invierno' como el Dr. Fine, en 'Civil War' como el Dr. Broussard y en 'Infinity War' es un fotógrafo llamado Bert aunque apenas se le ve al fondo de un plano porque su escena fue eliminada.