Por qué se eliminó la escena de 'Thor: Ragnarok' que revela la bisexualidad de Valkiria

En los últimos años se nota una mayor preocupación por superar las tendencias machistas y racistas que aún afectan a Hollywood. Se busca una mayor diversidad, que actores blancos no interpreten personajes de otras razas ("whitewashing"), que las mujeres tengan mayor protagonismo o que la homosexualidad sea tratada con normalidad. Se siente un aire de cambio aunque hay mucho camino por recorrer.

Los estudios se juegan mucho dinero con sus franquicias y suelen arriesgar lo mínimo, de ahí que algo aparentemente tan insignificante como incorporar a un personaje no heterosexual sea noticia. Ahora mismo sigue siendo raro. De hecho, 'Star Trek' tiene un personaje gay pero en 'Star Wars' todavía no han dado el paso, por absurdo que parezca. Pero Disney ya tiene oficialmente su primer superhéroe bisexual: Valkiria, presentada en 'Thor: Ragnarok'.

Tessa Thompson, actriz que hemos visto en 'Creed' o la serie 'Westworld', encarna a este personaje nacido en los cómics; como casi todos, Valkiria ha ido cambiado a lo largo de los años y en la versión más reciente tiene un romance con una mujer. Taika Waititi, director de 'Thor: Ragnarok', apostó por mantener este rasgo del personaje e incluso rodó una escena para revelar su sexualidad pero fue eliminada del montaje definitivo.

A diferencia de la política de Lucasfilm con 'Star Wars', Marvel permitió que Waititi se saltase el guion de 'Thor: Ragnarok' y, según ha declarado, en torno al 80% de la película fue improvisado en el set de rodaje. En una entrevista con RollingStone, Tessa Thompson desvela que convenció al realizador para rodar un sencillo plano donde una mujer abandona el dormitorio de Valkiria.

Waititi lo filmó y lo mantuvo en el montaje hasta que, al parecer, le señalaron que ese detalle era una distracción y no se prestaba atención a la información que se expone en la escena donde estaba ese plano. A falta de ver el metraje eliminado, la excusa suena ridícula: ¿acaso no distraen los cameos de las estrellas? ¿O las constantes bromas improvisadas por los actores?

[A partir de aquí vamos a comentar una información que puede considerarse SPOILER, si aún no has visto la película quizá no te interese seguir leyendo]

Sin embargo, Thompson afirma que aún podemos encontrar en la película una sutil referencia a la sexualidad de Valkiria, en concreto durante el espectacular flashback en el que descubrimos un importante suceso trágico de su pasado: su primer encuentro con Hela (Cate Blanchett).

"Hubo cosas que hablamos sobre la caracterización pero que quizá no sean explícitas en el film. Hay un gran plano mío cayendo con una de mis hermanas, que acaba de ser asesinada. En mi cabeza, ésa era mi amante."

Waititi también ha hablado sobre este tema, éste es su punto de vista:

"[En el flashback] hay una chica y quizá hay algo ahí que indique que era su novia. Quién sabe. Intentamos asegurarnos de que no era muy específico o que estábamos intentando decir: '¡Es lesbiana!' o '¡Es bi!'. Es más como: 'Mira, si quieres leerlo de esa forma, hay partes en el film donde cobra sentido'. Sé que ella lo tenía en mente y lo estaba usando al procesar el personaje. Y la apoyo totalmente. ¿Por qué no?"

Lástima que en Disney lo viesen de otro modo. No hay problema en mostrar la sexualidad de los personajes heteros, pero si son gays o "bi" se opta por detalles sutiles "para quien quiera verlos". Cabe recordar que ya pasó algo similar con el remake de 'La bella y la bestia': el director, Bill Condon, adelantó que hay un momento al final donde se da a entender que Le Fou es gay. A pesar de ser un instante rápido e impreciso, al conocerse la intención causó controversia y hubo países que pidieron eliminarlo. Así están las cosas. Al menos se van dando pasos hacia delante... aunque sean pasos de bebé.