El amanecer del reboot femenino: todos los proyectos de películas y series que hay en marcha

Hollywood cree haber encontrado una nueva mina de oro en los reboots de películas protagonizadas en su momento por hombres y cuyo peso recaerá ahora sobre mujeres. Durante los últimos años se han anunciado varios proyectos en esa dirección, llegando el último ayer mismo, que fue cuando descubrimos que Fox estaba preparando un relanzamiento de ‘24’ con una mujer al frente del mismo y que parece que únicamente va a compartir con el original que los hechos sucedan en tiempo real.

Esto nos ha llevado a repasar otros casos similares tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Por ahora el caso más famoso que ha llegado a nuestras pantallas es el de ‘Cazafantasmas’ (‘Ghostbusters’), la cual estaba condenado de antemano por una parte del público, limitando eso sus posibilidades de convertirse en un éxito. De hecho, si esa fracasó, ¿por qué siguen empeñados en Hollywood en hacer este tipo de reboots?

En mi caso se me ocurren dos motivos principales. El primero es la fuerza del feminismo en la actualidad y que algunos productores ven en eso la ocasión ideal para vender las mismas historias cambiando solamente el sexo de los protagonistas. Al menos esa es la conclusión a la que llegó intentando aplicar una lógica comercial que también está detrás del segundo motivo: el notable éxito durante los últimos años de varios títulos liderados por mujeres.

'Wonder Woman' es quizá el primer título que venga a la mente de muchos, pero también hay por ahí cintas como 'Lucy', 'La llegada' ('Arrival'), 'Madres malas' ('Bad Moms'), 'Star Wars. El despertar de la fuerza' ('Star Wars: The Force Awakens'), 'Maléfica' ('Maleficent'), 'Los juegos del hambre' ('The Hunger Games'), 'Gravity' o 'Figuras ocultas' ('Hidden Figures') son más que suficientes para quitar el miedo que pudiera tener cualquier compañía.

La cuestión es que no vale con tener una mujer -o varias- como protagonista, pero al menos sí se nota un interés creciente por parte del público, ya que 29% de los personajes protagonistas de las 100 películas más taquilleras de 2016 en Estados Unidos eran mujeres, siendo la cifra más alta de la historia. Lo raro era que hasta ahora se apostase tan poco por esas películas, pero todo señala que eso va cambiando, aunque quizá no a la velocidad deseada por muchos.

Volviendo a los reboots femeninos, a continuación repasamos otros los 12 que hay en marcha y sus posibilidades reales de acabar haciéndose.

‘El señor de las moscas’ (‘Lord of the Flies’)

La novela escrita por William Golding en 1954 ha gozado hasta la fecha de tres adaptaciones cinematográficas y Warner nos tiene reservada una sorpresa para la cuarta: las mujeres serán las protagonistas. Por lo demás, la idea es ser lo más fieles posibles al original literario, pero ese “pequeño” cambio es más que suficiente para que el interés hacia el proyecto se dispare. Scott McGehee y David Siegel –‘¿Qué hacemos con Maisie?’ (‘What Maisie Knew’)- se encargarán de escribirla y dirigirla.

‘Kung Fu’

La mítica serie liderada por David Carradine entre 1972 y 1975 tendrá una secuela con una mujer liderando el reparto. Aún se desconoce quién ocupará el lugar de Carradine, pero Fox ya ha mostrado su interés en hacer al menos un episodio piloto que estará escrito por Wendy Miracle, guionista de casi una treintena de episodios de ‘Arrow’. Su historia gira alrededor de Lucy Chang, una monje budista y maestra del kung fu que viaja por Estados Unidos en busca del hombre que le arrebató su infancia.

‘El gran héroe americano’ (‘The Greatest American Hero’)

La serie de culto de los años 80 con William Katt dando vida a Ralph Hinkley dará paso a una nueva versión en la que el protagonismo recae sobre una mujer de ascendencia india y americana. Su nombre es Meera y tras recibir el apoyo de unos alienígenas pese a sus cuestionables talentos –beber tequila o el karaoke destacan entre ellos- se convertirá en una inesperada superheroína. ABC la emitirá si acaba dándole luz verde.

‘Un par de seductores’ (‘Dirty Rotten Scoundrels’)

Anne Hathaway y Rebel Wilson encabezan esta nueva versión de la película protagonizada en 1988 por Steve Martin y Michael Caine. Recordemos que ‘Un par de seductores’ ya era a su vez un remake de ‘Dos seductores’ (‘Bedtime Story’) y que allí sus dos protagonistas tenían los rostros de Marlon Brando y David Niven. En esta ocasión el título va a ser ‘Nasty Women’, ya está rodándose con Chris Addison debutando como realizador y su estreno está previsto para una fecha aún por concretar de 2018.

‘De profesión, duro’ (‘Road House’)

La popularidad de Ronda Rousey fue tal durante su racha de imbatilidad como luchadora de artes marciales mixtas que no dejaron de lloverle proyectos de Hollywood. Entre ellos destacó esta puesta al día de la cinta protagonizada por Patrick Swayze en 1989 como el encargado de mantener el orden en un problemático bar. Sin embargo, Rousey fue derrotada, el interés en ella bajó de forma notable y Nick Cassavetes, que iba a ser el encargado de dirigirla, se centró en otros proyectos. Sus posibilidades de hacerse realidad no pintan demasiado bien.

‘¿Qué pasa con Bob’ (‘What´s About Bob?’)

Debería ser el gran regreso a la televisión de Leah Remini, quien entre 1998 y 2007 protagonizó ‘The King of Queens’ junto a Kevin James. Su historia cambiará para contarnos cómo un psicoterapeuta (Remini) intenta romper lazos con su paciente más insoportable (Jessica Gunning), fracasando hasta tal punto que acaba por convertirse en un miembro de su familia. Bill Murray y Richard Dreyfuss protagonizaron la cinta original dirigida por Frank Oz en 1991 que ahora será una serie para NBC.

‘Rocketeer’

Hace algo más de un año se anunciaba que Disney tenía en mente hacer un reboot de ‘Rocketeer’ pero confiando su protagonista a una mujer negra. Un movimiento atrevido por parte de una compañía que últimamente es demasiado conservadora. La historia transcurrirá seis años después de los hechos contados en la cinta encabezada por Billy Campbell y la misión de ella será poner fin al malvado plan de un científico corrupto. Aún está en fase de desarrollo, por lo que tardaremos lo suyo en verla en caso de que llegue a hacerse.

‘Ocean’s Eight’

El más ambicioso de todos ellos es esta película que funciona al mismo tiempo como secuela y spin-off de ‘Ocean’s Eleven’. Aquí seguiremos la historia de Debbie Ocean, la hermana del personaje de George Clooney con el que no mantenía una relación muy fluida. Sandra Bullock será la gran protagonista de la función, pero ojo también a la presencia de Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Rihanna, Mindi Kaling, Sarah Paulson y Awkwafina.

Por cierto, Matt Damon y Carl Reiner realizarán sendos cameos dando vida a los mismos personajes que ya interpretaron en la trilogía dirigida por Steven Soderbergh. En esta ocasión la puesta en escena corre a cargo de Gary Ross –‘Seabiscuit’- y podremos comprobar el resultado a partir del 8 de junio de 2018.

'24'

Vamos a pasar de una serie de acción con Jack Bauer (Kiefer Sutherland) salvando el mundo de ataques terroristas a un thriller judicial en el que una abogada tendrá que luchar contra el reloj para destapar una conspiración y salvar a un hombre que ayudó a condenar pero que en realidad podría ser inocente. Una decisión arriesgada que ya veremos hasta qué punto se ve beneficiada de la imagen de marca, que hace bien poco hubo una suerte de secuela y spin-off que no logró el resultados esperado por Fox. No tengo muy claro que vaya a llegar a buen puerto.

‘La liga de los hombres extraordinarios’ (‘League of Extraordinary Gentlemen’)

El primer intento de Fox de adaptar la popular novela gráfica de Alan Moore no fue especialmente afortunado, pero llevan años intentando hacer una nueva versión que realmente le haga justicia o que al menos no tenga tanta mala fama. En 2015 se anunció que el protagonismo iba a recaer en las mujeres, en parte por el gran impacto que tuvo ‘Mad Max: Furia en la carretera’ (‘Mad Max: Fury Road’). Eso sí, el proyecto ha estado algo muerto desde entonces, por lo que imagino que no saldrá adelante sin que antes tenga éxito algún reboot en esta línea.

‘Los mercenarios’ (‘The Expendables’)

Hace años se anunció la intención de sacar adelante un equivalente femenino a ‘Los Mercenarios’ bajo el título de ‘The Expendabelles’. Sus protagonistas tendrían como misión salvar a un científico nuclear, pero el propio Stallone negó en 2016 cualquier tipo de implicación y la saga original ya perdió popularidad de forma notable, por lo que es probable que nunca acabe haciéndose.

‘Dos buenos tipos’ (‘The Nice Guys’)

Un caso bastante incomprensible. La original es una estupenda comedia de acción liderada por unos inspiradísimos Ryan Gosling y Russell Crowe, pero fue un fracaso en taquilla –costó 50 millones de dólares y recaudó apenas 62 en todo el mundo-, por lo que el peso de la marca tampoco va a añadir gran cosa. Si a eso le añadimos que Shane Black, guionista y director de la película, no va a estar implicado -el libreto corre a cargo de Michael Diliberti-, nos queda un reboot sin demasiado sentido.