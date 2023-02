"Ese es mi estilo". El director de 'Fast & Furious 10' promete que la película será "realista" aunque el tráiler no sugiera lo mismo (y su filmografía tampoco)

Se pueden decir muchas cosas para criticar la evolución que ha tenido la saga 'Fast & Furious', pero sería faltar a la verdad no reconocer que ha experimentado un crescendo constante; especialmente desde que llegó una quinta entrega que puso patas arriba la franquicia y abrió paso a cuatro largometrajes tan espectaculares como desquiciados.

'Fast 5' transformó el reverso cani de 'Le llaman Bodhi' en una épica de superhéroes amantes del tunning, algo que, a título personal, me fascinó, me divirtió y me hizo desear que la cosa fuese a más secuela tras secuela. Por suerte o por desgracia, la llegada de Louis Leterrier —responsable de títulos como 'El increíble Hulk', 'Transporter', 'Ahora me ves' o 'Furia de titanes'— al asiento del director de 'Fast X' parece que pondrá fin a esta dinámica.

Regreso a la Tierra

Según ha contado el cineasta durante una entrevista con Esquire, la décima aventura de los rápidos y furiosos tendrá una perspectiva más "realista" —jé—, y buscará volver a tener en consideración las leyes de la física y a explorar los orígenes de la ya "decalogía" en lo que a tono respecta.

"Lo que quería hacer con esta, porque es muy de mi estilo, era hacerla más realista. Quería —fuera de bromas— hacerla aterrizar de nuevo en la Tierra. Fueron al espacio en la novena, y yo estaba en plan, 'Okey, han ido al espacio, no hay forma de que pueda superarlo'. Pero lo que puedo hacer es algo que no hayamos hecho antes prácticamente, como hacer rodar una bomba de una tonelada, una bola de metal real, por las calles de Roma y esperar no destrozar el Coliseo".

Esto se traduce en un mayor peso de los efectos prácticos y los stunts reales —aderezados por una necesaria dosis de CGI para hacerlo todo más seguro y espectacular—. Así lo ha explicado el realizador.

"Obviamente tenemos la ayuda de los efectos visuales, pero sólo necesitamos basarlo todo en lo práctico. Los efectos visuales fueron básicamente por temas de seguridad y escala, pero necesitamos las bases para permanecer en nuestra realidad. Sin eso, sería demasiado. Quería que se sintiese como Fast 1, Fast 3 y Fast 5. Ese es mi estilo, y todo el mundo lo aceptó, así que todo el mundo estaba de acuerdo. Todos estaban emocionados de volver a explorar los stunts físicos".

'Fast & Furious 10', que acaba de estrenar su flamante tráiler, llegará a nuestros cines el próximo 19 de mayo. No sé vosotros, pero yo ya la estoy esperando como agua de susodicho mes.