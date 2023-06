"Está hecho así a propósito". El director de 'The Flash' responde a los que critican su CGI y explica la razón por la que resulta "raro"

El director de 'The Flash', Andy Muschietti, que recientemente ha firmado para dirigir 'Batman: The Brave and the Bold', ha defendido el uso de CGI en la película de DC, afirmando que hay decisiones cinematográficas intencionadas detrás del proceso. Si bien la película recibió elogios abrumadores de quienes asistieron a su estreno en CinemaCon, desde entonces la recepción ha sido mixta, y los críticos han señalado unánimemente que los efectos visuales parecen inacabados.

Una intención dudosa

Ya hubo discusiones sobre el CGI desde que se lanzó el primer tráiler, y muchos espectadores notaron su mala calidad frente a un alto presupuesto que no parecía lucir en la pantalla. Hubo comparaciones con la versión 2017 de 'Liga de la justicia', que fue muy criticada por sus incompetos efectos, como el labio alterado digitalmente de Henry Cavill para ocultar su bigote.

Ahora, en una entrevista con io9, Muschietti ha defendido el look de la película mientras habla de una escena al principio, donde Barry Allen (Ezra Miller) salva a los bebés de una guardería a punto de caerse, Muschietti explica que las imágenes "extrañas" en realidad fueron intenciondas:

"La idea, por supuesto, es... estamos en la perspectiva de Flash. Todo se distorsiona en cuanto a luces y texturas. Entramos en este 'mundo acuático' que básicamente es estar en el POV de Barry. Era parte del diseño, así que si te parece un poco raro, es así a propósito".

Sin emabargo, cuando la versión final de 'The Flash' se proyectó para la prensa, el CGI no ha dejado de ser un tema de conversación divisivo, incluso en críticas positivas, y la recepción de la película ha ido bajando desde entonces, con un 67% en Rotten Tomatoes. Incluso con Muschietti tratando de defender su apariencia, el pobre CGI de la película va a acompañar la conversación del estreno, porque desafortunadamente, continúa una tendencia que ha estado plagando muchas películas del DCEU (y últimamente también en Marvel).

