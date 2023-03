Tom Cruise ya ha podido ver 'The Flash', y nada más acabar tuvo que llamar a su director para decirle un par de cosas

No cabe duda de que, después del varapalo de 'Black Adam' y '¡Shazam! La furia de los dioses', DC necesita empezar a crear interés por 'The Flash' desde ahora, para que la película no se la pegue en taquilla. La cinta, que parecía maldita tras la caída en desgracia de Ezra Miller, parece que está consiguiendo levantar el vuelo y crear ciertas expectativas gracias a la aparición de Michael Keaton y Ben Affleck como dos Batmans muy diferentes del multiverso. El último gancho publicitario ha venido de manos de la mayor estrella de Hollywood hoy por hoy: Tom Cruise.

Top Flash

En febrero, Cruise se reunió con David Zaslav, CEO de Warner Bros, que estuvo hablando de lo buena que era 'The Flash'. Y Tom, que no pudo aguantarse hasta el 16 de junio, pidió que le mandaran una copia a casa. Por supuesto, el magnate, sabiendo que tenía una maniobra publicitaria totalmente gratuita a su alcance, le ofreció verla por fin la pasada semana.

Durante el visionado, un representante de Warner se quedó con el actor y productor hasta que terminó, para asegurarse de que no habría ninguna filtración (y, ya de paso, para ver la mansión de la megaestrella). La reacción de Tom Cruise fue tan buena que hasta llamó a su director, Andy Muschietti, sin avisarle ni concertar una reunión, solo para hablar sobre ella. Ventajas de vivir en Hollywood.

Repitiendo en cierta manera lo que Steven Spielberg le dijo durante el almuerzo de nominados, Cruise afirmó que 'The Flash' es "todo lo que quieres ver, el tipo de película que necesitamos ahora". Hay que destacar que el productor y actor es un cinéfilo de categoría e incluso en los días de rodaje más complicados, después de tirarse al vacío cinco veces, procura verse al menos un título. De hecho, en su día ya promocionó 'Tenet' con aquel famoso "Back to the movies!".

El siguiente paso para la película de DC es la CinemaCon de abril, donde se proyectará al completo dos meses antes de su estreno. ¿Podrán por fin las películas de superhéroes volver a coger aire?

