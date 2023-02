"Le has salvado el culo a Hollywood". Steven Spielberg tiene un emocionante reencuentro con Tom Cruise 18 años después de su última película juntos

Tom Cruise fue quizá el único que supo ver en Hollywood que reducir la importancia de los estrenos de las películas en salas en beneficio del streaming era un error. El arrollador éxito de 'Top Gun: Maverick' dejó claro que estaba en lo cierto y ahora el mismísimo Steven Spielberg ha querido agradecérselo.

Es verdad que Spielberg y Cruise trabajaron juntos hace años en 'Minority Report' y 'La guerra de los mundos', pero la relación entre ambos se enfrió mucho. De hecho, no está muy claro cuándo fue la última vez que habían hablado, pero ahora se han reencontrado durante el almuerzo de los Óscar y el cineasta ha aprovechado para decirle lo siguiente al actor:

steven spielberg telling tom cruise to his face, “you saved hollywood’s ass. and, you might have saved theatrical distribution. seriously. MAVERICK might have saved the entire theatrical industry.” i have to lie down. pic.twitter.com/nYbWbgadM7