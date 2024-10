Está en streaming, ganó 7 Oscars y es una obra maestra indiscutible del séptimo arte. Steven Spielberg recuerda uno de los sucesos más horribles de la historia

Si algo nos fascina de ver cine es no sólo poder disfrutar de historias impactantes y auténticas, tengan de base unos hechos reales o no, sino también poder apreciar a alguien detrás que tiene una visión muy particular de los hechos. Alguien que no sólo observa una situación y sabe extraer lo que sea, el drama humano o el divertido absurdo, sino que también tiene una manera muy concreta para contarlo.

Quizá de la sensación de lo contrario, en un momento donde la conversación a veces deriva en las excesivas libertades que se toma un director. Que si se han flipado llevando la película a más de tres horas, que a razón de qué se rueda en blanco y negro en pleno 2023, que si está siendo poco riguroso con su biopic. No es que hace décadas fuese la cosa mucho mejor, pero sí que había menos reparos en reconocer una obra maestra que hiciese todas esas cosas, como 'La lista de Schindler'.

Una lista esencial

Una de las películas definitivas de Steven Spielberg, y una de las mejores de esa falsa categoría que son las cintas basadas en hechos reales. Más de 30 años después de su estreno (1993), sigue siendo una obra esencial y atemporal, que podría haber salido diez o veinte años después que tendría el mismo impacto, y lo mismo si lo hace antes. Tal es su exquisitez y su potente drama humano. Triunfó con 7 Oscars y se puede ver en streaming a través de SkyShowtime o en Movistar Plus+.

El empresario alemán Oskar Schindler busca prosperar en la Alemania del Tercer Reich, buscando amistad con los nazis para su beneficio personal y económico. Los dirigentes le proporcionan una fábrica en Cracovia, donde puede explotar a cientos de operarios judíos como mano de obra con la que fabricar armas y enriquecerse. Poco a poco, y con ayuda de su gerente, se irá dando cuenta de las atrocidades cometidas en su entorno, y lo que su fábrica está haciendo por estos judíos perseguidos.

Es un momento delicado para ver una obra sobre el exterminio de judíos, justo cuando ese terrible suceso se está usando de justificación para la eliminación y bombardeo de otra población vulnerable. Pero quizá por ello el retrato que hace Spielberg sea más necesario que nunca, reflejando con increíble vigor la tiranía y la dictadura del miedo impuesta sobre un grupo desfavorecido en un territorio.

'La lista de Schindler', inmersión en el drama horrible

Las decisiones formales que toma el director muestran su mayor punto de madurez, haciéndole entrar de lleno entre los grandes realizadores de cine adulto americano. La película, por dimensiones, estética y estructura, podría haber sido igual en cualquier otra década, pero se vuelve realmente especial por un Spielberg que alcanza una nueva dimensión, una a la que no había accedido realmente antes. Y ganó su ansiado primer Óscar como director con una película que casi acaba en manos de Martin Scorsese.

'La lista de Schindler' es abrumadora, pero también extrañamente irresistible. Su largo paseo por las atrocidades resulta chocante a un nivel emocional y hasta visceral, casi como si te trasladase al momento a través del exquisito trabajo de cámara y la fotografía de un Janusz Kaminski que hace su primer trabajo de una larga colaboración con Spielberg. La dirección de actores, con unos maravillosos Liam Neeson, Ralph Fiennes y Ben Kingsley, terminan de hacer demoledor un drama que te inunda de sensaciones.

