"Ir al cine es algo elitista": los directores de 'Vengadores: Endgame' cargan contra el precio de las entradas de cine y defienden el modelo de Netflix... mientras promocionan su película de Netflix

Uno de los debates más extendidos en redes sociales (más concretamente, cómo no, en el sitio de pelearse, Twitter) es el del precio de las entradas de cine. ¿Son excesivamente caras? ¿Hay que añadir palomitas porque forman parte del ritual de ir al cine? ¿Por qué las entradas de cine cuestan mucho pero, por el mismo precio, un cubata no? Cada bando tiene su manera de verlo. Lo que no suele ser tan normal es que unos directores se alíen con aquellos que dicen que, sinceramente, teniendo Netflix, ¿quién quiere una pantalla grande?

Elitismo cinéfilo

Los hermanos Russo, directores de 'Vengadores: Endgame' o 'Capitán América: Civil War' se han desligado de Marvel para presentar su última película, la decente 'El agente invisible', que se estrenó en cines el viernes de forma testimonial antes de su llegada a Netflix esta semana. En una entrevista con The Hollywood Reporter han dejado claro que a ellos les parece que el cine ya no es el opio del pueblo, sino solo de las élites.

Hay que recordar también que poder ir al cine es algo elitista. Es jodidamente caro. Así que esta idea que se creó, a la que nos aferramos, de que el cine es un espacio sagrado, es falsa. Y rechaza la idea de permitir que cualquiera entre.

Los Russo quieren situarse fuera de la "guerra cultural" sobre si ir al cine o verlo en streaming tiene más o menos valor. Y eso que filmaron 'El agente invisible' pensando exclusivamente en la pantalla grande: “Así es como lo rodamos, como lo pensamos y, en un nivel técnico, como lo respaldamos". También han aprovechado, ya que estaban en modo de no dejar títere con cabeza, para meterse con el cine de autor.

El cine de autor ya tiene 50 años. Fue concebido en los 70. Nosotros crecimos con él. Éramos niños, era realmente importante para nosotros. Pero sabemos que el mundo necesita cambiar y cuando más intentemos que no lo haga, más caos crearemos. Nadie está en la posición de rechazar las ideas de la siguiente generación.

Los hermanos Russo, no lo olvidemos, son los directores de la película con mayor recaudación de la historia del cine. Pese a esto, afirman que les da igual el lugar donde se vea si eso sirve para abrazar a las nuevas generaciones y llegar a aquellas personas a las que cuesta más llegar. Dicho de otra manera: que su siguiente película también la lanzará Netflix.