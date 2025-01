James Mangold está harto del cine actual y defiende la post-ironía. "Necesitamos sinceridad y seriedad más que nunca"

Aunque nos parezca sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que no es un recién llegado y empezó su carrera en 1995, James Mangold solo ha recibido una nominación al Óscar como director, y ha sido este mismo año con 'A Complete Unknown'. Ni siquiera películas que gustaron a la Academia como 'Le Mans '66' le permitieron luchar por ese mérito antes. Para él no supone un problema, pero ya ha dejado claro que, con premios o sin ellos, nunca va a dejar de hacer el cine como le gusta: repleto de sentimientos.

Un hombre de oro

No cabe duda de que Mangold se toma muy en serio sus propias películas, y no son pocas las veces que ha hablado del cine como algo que debe enfrentarse al público en lugar de permitirle entrar en un estado de letargo durante dos horas. Y al respecto, ha hablado en Sundance (según recoge Variety), al recoger su Premio Trailbazer, sobre la necesidad de la emoción en el cine y el mal que ha hecho la ironía.

La mayor parte de mi generación, mis compañeros, se han sentido fascinados generalmente por la ironía o el desapego. Nunca me he sentido a gusto del todo con ello porque sentía que esas películas eran geniales e inteligentes, pero no necesariamente emotivas. Al hablar de las películas que ponen sus sentimientos como prioridad utilizando palabras como "melodramática" o "sobreactuada", matamos algo de la valentía de los directores.

Mangold ha señalado su intención a la hora de hacer películas, y no ha podido ser más claro: "Los directores no hacemos anestesia. No necesitamos hacer cosas para ayudar a la gente a pasar el tiempo libre". Es más, subraya que "en estos tiempos de ironía y sarcasmo y pesadillas de Internet, necesitamos sinceridad y seriedad más que nunca. Eso no significa que todas las películas necesiten ser una lección de historia o deprimentes o lacrimógenas. Simplemente significa que no deberíamos de avergonzarnos de sentir cosas y mostrarlo".

