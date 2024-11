"Me da igual". Dennis Villeneuve responde claro a las palabras de Tarantino por no querer ver 'Dune' y defiende que su trabajo es original

Manteniéndose en su condición de "enfant terrible", Quentin Tarantino es uno de esos cineastas que no tiene pelos en la lengua a la hora de dar su opinión sincera sobre el trabajo de sus compañeros de profesión. Claro que estos cineastas también pueden responder de vuelta.

Fue hace apenas unos días cuando Tarantino profesó su descontento con los remakes en el cine. En concreto señaló a 'Dune', alegando en su intervención en un podcast que ya había visto la película de Lynch dos veces y que "No necesito volver a ver esa historia". "Si hicieras otra historia, eso sería lo suficientemente interesante para darle una oportunidad", decía en un comentario dirigido a Villeneuve aunque no estaba presente físicamente.

Sus palabras llegaron al canadiense después de que un periodista se lo contase en una coharla sobre su carrera, y al preguntarle qué mensaba, Villeneuve no podría mostrarse menos afectado: "Me da igual", respondió sin inmutarse. Tras ser recibido con risas prosiguió a justificarse.

"Es cierto. Estoy de acuerdo con él en que no me gusta la idea de reciclar y traer de vuelta viejas ideas. Pero donde no estoy de acuerdo es en que lo que hice es un remake. Es una adaptación del libro. Lo veo como algo original."

Lo cierto es que ambas adaptaciones de Dune no podrían ser diferentes. Mientras la original de Lynch fue recibida con opiniones mixtas y no tenía satisfecho ni al propio Lynch, 'Dune Parte 2' está ahora en plena campaña para los Oscars y considerada como una de las películas del año. Con su particular estilo pulp, la de Lynch se ha ganado un estatus de culto, pero Villeneuve ha conseguido un taquillazo que ha resonado con todo tipo de audiencias, al apostar por un tono más serio, una ejecución más épica y una actualización en los temas, personajes y puesta en escena, cambiando incluso elementos claves de la novela.

El propio Tarantino también ha sido la diana de dardos envenenados en las últimas semanas. Con sus planes de retirarse con su décima película aún en marcha y su 'The Movie Critic' dando tumbos entre diferentes versiones, ha sido esta vez Ridley Scott quién opina que toda esta ceremonia es una "puta estupidez", y le instó a que se callara e hiciera otra película.

