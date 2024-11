"Cállate, no me creo esa puta estupidez". Ridley Scott destroza a Quentin Tarantino por decir que va a retirarse tras su próxima película

Hay muchos motivos para hablar de Quentin Tarantino, pero uno que lleva año en boca de todos es que el cineasta anunció que su próxima película va a ser la última que dirija. En su momento se dijo que iba a ser 'The Movie Critic', pero Tarantino cambió de idea y todavía ni siquiera se sabe cuál será su siguiente trabajo. Sin embargo, el tema vuelve a estar de actualidad por unas duras declaraciones de Ridley Scott.

"No me lo creo"

El director de 'Gladiator 2' cumplirá 87 años dentro de unas semanas y retirarse ni siquiera es algo que se haya planteado. Por ello, su reacción ante la decisión del autor de 'Pulp Fiction' era especialmente interesante, ya que Scott hace años que no tiene pelos en la lengua. Ahora ha afirmado que "no me lo creo" y ha sentenciado lo siguiente en The Hollywood Reporter:

No me creo esa puta estupidez. Cállate y haz otra película. Quentin escribió algunas cosas para mi hermano. Se llevaban muy bien. No estoy seguro de haberlo conocido.

En lo referente a esa mención a su hermano Tony Scott, recordemos que Tarantino escribió el guion de 'Amor a quemarropa' y que también hizo trabajo sin acreditar en 'Marea roja', lo cual le llevó a estar enfrentado con Denzel Washington durante varios años. Sin embargo, sus lazos profesionales con el director de 'Blade Runner' son inexistentes.

Por mi parte entiendo el punto de vista de Tarantino, quien recordó en su momento que los últimos trabajos de la mayoría de directores son películas poco memorables -él usó un término bastante más despectivo-. Sin embargo, me da la sensación de que eso le ha causado un estrés enorme para estar a la altura en su próximo trabajo y por eso la cosa se ha enquistado hasta el punto de que han pasado ya cinco años desde el estreno de 'Érase una vez en Hollywood'...

