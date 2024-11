Quentin Tarantino se niega a ver una de las mejores sagas de películas de ciencia ficción: "No necesito volver a ver esa historia"

Quentin Tarantino nos ha dado muchas alegrías con sus películas y también es a menudo fuente de conversación por sus opiniones sobre los trabajos de otros cineastas. Hace bien poco nos sorprendió a todos reivindicando 'Joker 2' y ahora ha vuelto a hacerlo al decir que se niega en rotundo a ver una de las mejores sagas actuales de ciencia ficción: la 'Dune' de Denis Villeneuve.

Exceso de remakes

Eso sí, el rechazo del director de 'Los odiosos ocho' a dar una oportunidad a las películas protagonizadas por Timothée Chalamet y Zendaya se debe a un motivo muy concreto: no le gustan nada los remakes. Y es que al ser preguntado en 'The Bret Easton Ellis Podcast' sobre si 'Dune 2' era la mejor película del año, Tarantino respondió lo siguiente:

He visto 'Dune' de David Lynch un par de veces. No necesito volver a ver esa historia. No necesito ver gusanos de especias. No necesito ver una película que diga la palabra especia de forma tan dramática.

Para Tarantino, Hollywood está abusando de los remakes, pues él mismo dice que en la actualidad "es un remake detrás de otro", y no le interesan lo más mínimo. No deja de ser curioso que luego él mismo coquetease en su momento con la idea de hacer una nueva versión de 'Rambo' protagonizada por Adam Driver...

Dicho esto, comparto la preferencia por las historias originales o por adaptar libros que no hayan sido llevados con anterioridad a la gran pantalla -no nos olvidemos de que las películas de Villeneuve parten de una saga literaria de Frank Herbert-. No obstante, de ahí a cerrarse en banda a volver a ver cualquier tipo de nueva versión hay un mundo, y no voy a ser yo el que me cierre en banda de esa forma.

