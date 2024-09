Quentin Tarantino tiene la idea perfecta para petarlo con un peliculón, y es convertir a Adam Driver en John Rambo

Después de todo el drama con 'The Movie Critic', que debería haber sido su décimo y último proyecto para la gran pantalla, Quentin Tarantino se encuentra actualmente volcado en la escritura de una obra de teatro mientras busca cómo dar carpetazo por todo lo alto a su carrera como director de cine. ¿Se zambullirá finalmente en el terror más puro? ¿Nos sorprenderá con algo inesperado? Sólo el tiempo lo dirá.

No obstante, incógnitas aparte, hace unos años el cineasta puso sobre la mesa una idea con potencial para arrasar en taquilla. Tal y como explicó en el podcast The Big Picture, su fascinación hacia la novela 'First Blood' de David Morrell le hizo pensar en llevarla a la gran pantalla, pero huyendo en todo momento de lo que vimos en la adaptación cinematográfica que aquí se estrenó bajo el título de 'Acorralado'.

“Cuando David O. Russell habló sobre hacer The Fighter, estaba más allá de sí mismo y de ser el autor. Solo quería hacer una buena película que la gente disfrutara. Había algo muy refrescante en que dijera eso, y en esa perspectiva. Si solo quisiera hacer una buena película, que supiera que sería buena, tomaría la novela de David Morrell para First Blood y haría la novela. No la película que se hizo basada en First Blood. Haría la novela”.

La clave de esta idea, además de en el material original, cuyos diálogos fueron reivindicados por Tarantino, se encuentra en su reparto. Especialmente en el actor que, según Quentin, debería interpretar a John Rambo.

“Kurt Russell interpretaría al sheriff, y [Adam Driver] interpretaría a Rambo. Cada vez que lo leo, los diálogos son tan fantásticos en la novela de David Morrell que los lees en voz alta. Sería genial. Pero ahora quiero hacer más que eso. Pero si solo se tratara de hacer una buena película, esa sería la opción”.

Por supuesto, todo esto fue descartado inmediatamente por un director al que le encanta fantasear con proyectos imposibles, así que tendremos que esperar pacientemente para ver qué se saca de la manga para su número final.

