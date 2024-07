Michael Mann se ha abierto una cuenta en Letterboxd y nos regala un top con sus 14 películas favoritas. Ojo, porque la lista no está exenta de sorpresas

Después de que Martin Scorsese se abriese de forma inesperada una cuenta de Letterboxd a finales del pasado 2023 y nos permitiese conocer un poquito mejor sus gustos con una lista genial con propuestas para una sesión doble junto a 'Los asesinos de la luna', Michael Mann ha sido el último cineasta veterano en unirse a la red social cinéfila. Por supuesto, si estamos hablando de ello en estos lares, es porque la creación de su usuario ha traído sorpresa bajo el brazo.

Cine para todos los gustos

Sin hacer ruido, el director responsable de clásicos modernos como 'Heat' y 'Collateral' y de esa infravalorada joya que es el remake cinematográfico de 'Corrupción en Miami' ha Creado una lista titulada "14 Favorite Films in no particular order (except Potemkin)" —que vendría a ser "14 películas favoritas sin un orden particular (excepto Potemkin)"—. Mucho ojo, porque en su selección hay algún que otro título que yo, personalmente, no esperaba.

La verdad es que la selección de Mann es, cuando menos, ecléctica. En ella, coronada por el largometraje que vio nacer el montaje tal y como lo conocemos bajo la dirección de Sergei Eisenstein y titulado 'El acorazado Potemkin', encontramos joyas impepinables que aparecen en infinidad de listas de visionados imprescindibles como 'Apocalypse Now' de Francis Ford Coppola, 'Retorno al pasado' de Jacques Tourneur', 'La jungla de asfalto' de John Huston, 'Teléfono rojo' de Stanley Kubrick o 'Toro salvaje' de Martin Scorsese.

No obstante, entre el compendio se han colado propuestas más actuales que no veía venir. Entre ellas destacan 'Pobres criaturas' de Yorgos Lanthimos, la extraordinaria 'Incendies' de Denis Villeneuve y 'El laberinto del fauno' de Guillermo del Toro. Pero ojo, porque cintas como esta última son nuevas incorporaciones en el Top personal de Mann si nos fijamos en sus 10 elegidas como favoritas para el British Film Institute.

En su selección para Letterboxd no queda rastro de la 'Avatar' de James Cameron, de la 'Ciudadano Kane' de Orson Welles, de 'La pasión de Juana de Arco' de Carl Theodor Dreyer ni de el western quintaesencial 'Grupo salvaje' de Sam Peckinpah. Curiosos cambios para una lista de 14 títulos que, sin duda, merecen toda nuestra atención, y que os dejo al completo a continuación.

Las 14 películas favoritas de Michael Mann

El acorazado Potemkin (Sergei Eisestein)

Teléfono Rojo: Volamos hacia Moscú (Stanley Kubrick)

Biutifil (Alejandro González Iñárritu)

Toro Salvaje (Martin Scorsese)

Incendies (Denis Villeneuve)

Flor pálida (Masahiro Shinoda)

L'Atalante (Jean Vigo)

La jungla de asfalto (John Huston)

Pobres Criaturas (Yorgos Lanthimos)

Apocalypse Now (Francis Ford Coppola)

Chantaje en Broadway (Alexander Mackendrick)

En tierra hostil (Kathryn Bigelow)

Retorno al pasado (Jacques Tourneur)

El laberinto del fauno (Guillermo del Toro)

