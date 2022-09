"No necesito más películas de superhéroes ni quiero hacer otra, ahora no": Tim Burton presenta su exposición en Madrid junto a Álex de la Iglesia

La expectación era máxima en Delicias, porque, entre carpas y carpas, la exposición de Tim Burton, que se abre hoy (y de la que luego os hablaré un poco) era la excusa perfecta para una masterclass entre el director de 'Big fish' y el de 'El día de la bestia', Álex de la Iglesia. La combinación era francamente increíble, y el cóctel quedó delicioso. Si me preguntas, con demasiadas cuestiones sobre 'Alicia en el país de las maravillas' y ninguna sobre 'Eduardo Manostijeras', pero sobre gustos no hay nada escrito. Cosa rara, sí, pero en una masterclass con Burton lo raro debería llevar el timón.

Tim Burton no hace películas

En la introducción, Álex dijo algo para darle vueltas: "Tim Burton no hace películas, hace lugares que revisitamos". Una introducción perfecta para tres cuartos de hora en los que se afrontaron su infancia en Burbank, su inicio en el cine, Johnny Depp, Batman y hasta su amor por el stop motion.

Tuve una infancia muy típica en un barrio de las afueras. Era un suburbio muy divertido y de clase media, con gente blanca, donde el tiempo siempre era bueno. Ahí fue donde exploré en las películas de terror el mundo que no tenía: los que me asustaban realmente eran mis padres, mi profesora y mis vecinos.

Pero por mucho que Burbank le diera miedo, ahí es donde estaban un montón de estudios de cine: "Recuerdo tener el sueño de saltar por la valla de Universal Studios, pero era imposible: Burbank era un mundo aparte". Pronto nació en él el interés por ser director, aunque es algo que no tenía planeado: "Yo solo dibujaba, eso es algo que he hecho siempre. Me encantaban las películas, grababa mis cintas infantiles en Super 8, ¡pero como muchos niños!". Eso sí, tenía un ídolo que quizá no era el del resto de los niños: Vincent Price.

Vincent Price hacía un personaje con el que podía identificarme, psicológicamente torturado, con una vida interior tortuosa y solitario. Mi película favorita de Vincent Price es alguna de Roger Corman, como 'La caída de la casa Usher' y 'La tumba de Ligeia'.

Bitelchús, Bitelchús, Bitelchús

Después de rodar 'La gran aventura de Pee Wee', llegó el momento de lanzarse a dirigir su primera gran película propia: 'Bitelchús': "En el estudio no entendían Bitelchús cuando iba a hacerla. Nadie comprendía lo que era, ni siquiera yo mismo. En aquel momento, todo en el mundo del cine era nuevo y sorprendente para mí". 'Bitelchús' tuvo sus momentos de improvisación con los actores: "Íbamos ampliando los personajes sobre la marcha de una forma muy colaborativa. Al trabajar con gente quería que cogiera un personaje e improvisara, que trabajara con él".

Una sorpresa fue saber que, aunque le encantara Michael Keaton en el papel principal, él quería a otro actor como protagonista: "Yo originalmente quería a Sammy Davis Jr., pero eso no funcionó, el estudio me dijo “¿De qué vas?”.". Y de Keaton como un personaje torturado, a Keaton como un personaje torturado: después llegó 'Batman'.

La mayoría de los actores adecuados para hacer de Batman tenían la cara cuadrada y eran fortachones, pero Michael Keaton con su mirada loca parecía entender por qué un hombre se vestiría de murciélago. Michael era más conocido por la comedia y todos creían que iba a ser parecido a la serie de los 60, nadie pensaba que nos íbamos a meter en el giro psicológico. Las únicas dos cosas que puedes ver del actor como Batman son ojos y boca. Y eso ayuda a desarrollar el personaje, Keaton tenía ojos locos y por eso encajaba tan bien.

El peor director de la historia

Mi película favorita de Tim Burton es 'Ed Wood', y es bonito ver que él opina lo mismo: "Es una de mis favoritas porque me identifico con el personaje, más allá de travestirse. Todos los directores creemos que estamos haciendo la mejor película del mundo cuando a veces estamos haciendo la peor. Me ha pasado. Ponemos tanta pasión y entusiasmo en las películas que hacemos...".

Un segundo de parón para hablar de todo aquello que no fue junto a Larry Karaszewski, como el 'Superman' de Nicolas Cage: "Estuvimos trabajando un año, fue dramático, pero al final, en el estudio creyeron que yo era demasiado raro, ¡al fin! Después de tanto tiempo decidieron que era rarísimo". Además, habló del biopic de los hermanos Marx que barajaron antes de hacer 'Ed Wood' y de... ¡una versión musical de 'La casa de cera' protagonizada por Michael Jackson! Ojalá una ventana a un universo alternativo donde esto pasó.

Lo que sí pasó fue 'Mars Attacks!', una película en la que no utilizó el stop motion. Álex le preguntó al respecto: "Amo el stop motion, he hecho películas así, y quiero volver a trabajar con ella de nuevo. Pero con 'Mars Attacks!' no pegaba. Hago animación por ordenador, claro, pero mi amor es el stop motion, que te permite ver a los personajes en un plató moviéndose frame a frame. Es algo muy bello de ver". Y si hablamos de animación clásica, tenemos que hablar de 'Pesadilla antes de Navidad'... aunque aviso a navegantes: nadie nombró a Henry Selick.

Lo di todo desde el inicio, la escribí a principios de los 80 y tardó más de una década en hacerse. Quería una película que se remontara a películas como Jasón y los argonautas. Puestos a elegir entre la Navidad y Halloween, yo prefiero Halloween, la Navidad me da más miedo. Es parte de la historia, lo que parece normal para la mayoría de la gente no lo era para mí.

Johnny Depp y el color

Poniéndose un poco más técnico, Álex de la Iglesia preguntaba por la ética del color de Tim Burton: ¿Lo malo es lo que lleva colores? "Reflejo esa dicotomía mediante los personajes. Al hacer una película en color eliges una paleta, pero hay algo que amo en el blanco y negro, que me calma: es como estar dentro de tu mente, un viaje introspectivo. Yo he tenido mucha suerte de poder decir “Esta película es en color y esta otra en blanco y negro”.

Y hablando del colorido de Johnny Depp en 'Alicia en el país de las maravillas', aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid para hablar del actor más polémico del año.

Hace mucho que no le veo, pero disfruto haciendo películas con él. A veces le gusta llevar los personajes demasiado lejos y otras es más comedido y se queda en una zona de confort. Respeto a los actores que hacen todo tipo de personajes: hay algunos que se protegen con él y lo usan como máscara, pero me encantan los que cambian por completo.

La pregunta de oro: ¿Volverá a trabajar con el actor? No había duda de la respuesta (porque la dijo un día antes, vaya): "Volveré a trabajar con Johnny Depp, pero es que ahora mismo es una estrella del rock."

Charlie y la fábrica de la venganza

Ante la pregunta "¿Te vengaste de los niños en 'Charlie y la fábrica de chocolate'?", la respuesta es increíble: "Soy peor que mis hijos, ¡mis hijos se vengan de mí todo el rato! A ellos les gusta pasar algo de miedo. Aunque en Charlie no hay violencia explícita me gusta mostrársela. Les torturas, te torturan…". No son pocos los que piensan que en la película Burton se dejó llevar por lo digital, pero están bastante equivocados (y es, precisamente, lo mejor de la cinta).

La gente cree que usamos recursos digitales pero lo fabricamos todo, fue increíble, incluido un río de chocolate que grabamos en el escenario de James Bond. Hay referencias a Stanley Kubrick y a películas que no llegó a hacer. Tuvimos la suerte de usar cosas de ‘2001’, como una barra de chocolate que realmente era el monolito.

Y después, ¡turno de preguntas de los estudiantes de cine que estaban presentes como público! Por ejemplo, ¿hará Tim Burton una película de superhéroes actual? La respuesta no te sorprenderá: "Tuve mucha suerte de haberla hecho al principio, pero tengo bastante con un universo, los multiversos son demasiado para mi pequeño cerebro. Para mí es demasiado complicado hacerlas, no necesito más ni quiero hacer otra, ahora no".

Sobre el 'Batman' de Nolan y de Matt Reeves, repite lo que ha dicho alguna otra vez: que el suyo asustaba al estudio porque era demasiado oscuro y ahora parece una comedia romántica. "Todas las versiones de Batman me interesan, yo a la mía añadí mi matiz pero me gusta yuxtaponer lo que viví en su momento con el estudio y cómo se están haciendo ahora". Y si hablamos de creaciones, no podemos dejar de lado sus muy característicos dibujos. ¿Cómo los hace? ¿Cuál es el proceso?

Depende, me pongo a dibujar y me dejo llevar por el subconsciente, no lo intelectualizo. A veces es solo eso: las formas se van uniendo y saliendo adelante, para mí es muy orgánico, es terapéutico, muy personal, y de pequeño es como me comunicaba, una manera de hablar. Al crear una historia a veces todo empieza con un dibujo o una idea, pero otras tardo en sacar las cosas desde dentro. Puede ser cualquier cosa, un detalle de un personaje, una idea, algo que tienes que sentir muy fuerte dentro. Quiero entender a todos los personajes: esa es mi contribución a la película.

Finalmente, una pregunta sobre 'Big Fish' y su personaje favorito: "Nunca he pensado en ello, me gustaba mucho el de Steve Buscemi, tiene algo que me hace reír. Es una película que hice después de la muerte de mi padre. Sin haberla vivido no la habría filmado, y por eso conté una historia sobre no saber quiénes son tus padres y qué vida tienen o tuvieron. Fue una película muy emocional para mí".

Sobre la dicotomía en mis películas entre la fantasía y el lado oscuro... Hay dos partes de todo que siempre van en parejas, y me gusta porque es mi vida: nada va en un solo sentido.

Tim Burton: El laberinto

La exposición con su obra, repleta de figuras a tamaño real, dibujos inéditos y animaciones se puede ver hasta el 11 de diciembre y cuesta desde 14 euros. Y doy fe de que es una auténtica chulada para fans y no fans. Ahora bien: hay que tener en cuenta que tienes que hacer El Laberinto tres o cuatro veces para verlo todo... pasando por caja cada vez.

Y es que la magia del asunto es que tienes que ir escogiendo tu camino tras puertas misteriosas que no sabes a dónde pueden ir. Por ejemplo, yo llegué a la sala de 'Sweeney Todd' sin pasar por la de 'Mars Attacks!'. ¿Curioso? Desde luego. ¿En veinte minutos ya estás fuera sintiendo que te has perdido la mitad de la exposición? También. ¿Lo que ves merece la pena? Sin duda. ¡En vuestras manos está jugárosla o no!