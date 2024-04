"No lo sabía en ese momento". Peter Farrelly confiesa lo único que cambiaría de 'Algo pasa con Mary' si tuviese que rodarla en la actualidad

Aunque muchos siguen negando la mayor y llevándose las manos a la cabeza cada vez que se hace público algún hecho o alguna decisión que lo confirma, está claro que la sociedad está evolucionando y dando pasos de gigante hacia los lugares adecuados. Sí, cuando se dice eso de "hoy en día no podría hacerse esto" no tiene por qué tener una connotación negativa. Es más, en no pocas ocasiones sólo confirma una mayor concienciación frente a ciertos temas que, hasta entonces, se ignoraban.

La madurez de Peter

Puede que uno de los ejemplos más claros de todo esto lo encontremos proyectado en la trayectoria de Peter Farrelly, uno de los reyes de la irreverencia en la gran pantalla con cintas como 'Yo, yo mismo e Irene' o 'Amor ciego', que han envejecido regular —tirando a mal—, y que ha vuelto a la carga con 'Ricky Stanicky' tras su cambio de dirección con la oscarizada 'Green Book', demostrando que este tipo de humor sufre especialmente los efectos del paso del tiempo.

Durante una entrevista con Slashfilm, Farrely ha defendido la ofensa como indicativo de que algo funciona bien en una película, y la ha señalado como uno de los grandes miedos de la gente y la industria.

"La gente tiene miedo, miedo de ofender. Como los comediantes de stand-up, no quieren ir a los campus universitarios porque tienen miedo. Creo que por eso los estudios tienen miedo. Creo que es algo similar. Reciben cartas y dicen: 'Oh, no podemos hacer eso, no podemos hacer esto otro'. Pero hay que recordar que siempre vas a ofender a alguien, y si no lo haces, será un desastre, ¿sabes? De verdad. Así que simplemente tienes que decir, si tu corazón está en el lugar correcto, y el corazón del personaje está en el lugar correcto, y confías en ello, entonces puedes defenderlo. Y así es como me siento."

Pero este punto de vista no quiere decir que el bueno de Peter no haya madurado hasta ser consciente de ciertas cosas que antes desconocía. El director y guionista ha confesado que hay una única cosa que cambiaría de la icónica 'Algo pasa con Mary', y no tiene nada que ver con su historia o sus personajes, sino con una decisión de casting.

"Lo que haría diferente es que para el hermano, Warren, habría utilizado a un actor con discapacidad intelectual en lugar de otro actor. A pesar de que, por cierto, el actor en ese papel estuvo increíble, hay demasiados actores con discapacidad intelectual que no obtienen esas oportunidades. No lo sabía en ese momento. No me di cuenta de que estaban allí, y desde entonces he aprendido mucho sobre eso".

Como dice la canción, "cómo hemos cambiado"...