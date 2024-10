La nueva película de ciencia ficción de los Russo presenta sus primeras imágenes... y los fans creen que ha perdido por completo el sentido de la obra original

Si no conoces el estilo de Simon Stålenhag te invito a hacerlo, porque es absolutamente abrumador. Su pintura retro-futurista es tremendamente vanguardista y ha influenciado decenas de trabajos, tanto pictóricos como audiovisuales. Fue el artista en el que se inspiró la serie 'Historias del bucle', estrenada en Amazon Prime Video, y en el que se han fijado los Hermanos Russo para adaptar en su siguiente película, 'The Electric State', de la que hemos podido ver las primeras imágenes. Y los fans se han dado cuenta de un problema.

Pintándoles la cara

Y es que, tal y como han señalado varios usuarios de Twitter, las imágenes de la cinta con Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Anthony Mackie y Brian Cox (entre otros, en un reparto estelar) que se han presentado en Vanity Fair no se parecen en absoluto al material que se supone que adapta. No solo porque no haga una reproducción tal cual de las imágenes, que es algo comprensible, sino porque parecen dos cosas completamente distintas.

Y es más o menos cierto: mientras que 'The electric state' es un deprimente libro ambientado en un mundo post-apocalíptico donde una chica y su robot deben emprender un camino cargado de soledad a través de unos Estados Unidos en ruinas, la película de Netflix parece más bien una tontuela diversión repleta de acción y aventura. La cinta es la más cara del streaming: ha costado 320 millones de dólares (por lo que, por otro lado, tiene cierta lógica que apunte a un público más amplio) y, aunque aún tenemos que verla en movimiento, la gente no está contenta con lo que se ve.

Otros, sin embargo, creen que más o menos lo han entendido bien, aunque le falte la sutileza artística de los dibujos originales. De momento habrá que esperar a que Netflix lance el primer tráiler o veamos la película el 5 de marzo para saber si las quejas son reales o los Russo han sabido captar perfectamente el estilo de Stålenhag. Como poco, los hermanos tienen su futuro asegurado después de haber firmado por las dos siguientes películas de 'Vengadores', así que, en realidad, poco importa si aquí se pegan un resbalón: son conscientes, al fin y al cabo, de que este no va a ser su legado.

Por comparar, aquí están las imágenes de la serie...

...Y estas algunas del libro 'The Electric State'.

