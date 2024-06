La nueva película más cara de la historia de Netflix es de ciencia ficción. Cuesta 320 millones y reúne a los protagonistas de 'Stranger Things' y 'Guardianes de la Galaxia'

'Alerta roja' y 'El agente invisible' comparten a día de hoy el título de ser la película más cara de Netflix con un presupuesto de 200 millones de dólares cada una. No obstante, ese honor tiene los días contados, pues la plataforma estrenará en breve una película de ciencia ficción que va a superar con creces esa cantidad, hasta el punto de que se dice que su coste se ha disparado hasta los 320 millones.

Con los Hermanos Russo detrás

La cinta de la que estoy hablando es 'The Electric State' y está basada en una novela gráfica de mismo título obra de Simon Stålenhag. Detrás de su salto al cine encontramos a los Hermanos Russo, quien ya en su momento firmaron para Netflix 'El agente invisible' y que también se ocuparon en su momento de dos títulos tan importantes como 'Vengadores: Infinity War' y 'Vengadores: Endgame'.

La historia de 'The Electric State' se sitúa en el postapocalipsis provocado por un terrible guerra y se centra en Michelle, una adolescente que viaja por Estados Unidos acompañada de un robot para intentar localizar a su hermano desaparecido.

Todo indicaba que 'The Electric State' iba a ser el gran estreno cinematográfico de Netflix para este 2024, pero lo cierto es que parece que han surgido ciertas complicaciones y que finalmente no se lanzará hasta el año que viene. Tengamos en cuenta que el rodaje finalizó en febrero de 2023 pero luego tuvieron que volver a grabarse varias escenas entre el 20 de marzo y el 5 de abril de este año.

Obviamente, todos esperamos que 'The Electric State' sea un impresionante espectáculo visual, pero a mí me llama más la atención su espectacular reparto encabezado por Millie Bobby Brown, la inolvidable Once de 'Stranger Things', Chris Pratt, el genial Star-Lord de 'Guardianes de la Galaxia', Ke Huy Quan, Stanley Tucci o Jason Alexander, a quien muchos recordarán por su hilarante George Constanza de la televisiva 'Seinfeld'.

Además, Brian Cox, Jenny Slate, Giancarlo Esposito, Anthony Mackie y Billy Bob Thornton prestan su voz a diferentes personajes de la película.

