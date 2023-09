"Es la película de la que estoy más orgulloso". Ari Aster saca pecho con 'Beau tiene miedo', pero reconoce que no es una película fácil de digerir

Desde su magnífico debut en el largometraje estrenado en 2018 bajo el título de 'Hereditary', Ari Aster se ha alzado como uno de los cineastas actuales que más ha polarizado la opinión del público. Ocurrió con su primera película, volvió a suceder con la igualmente fantástica 'Midsommar' y, como no podía ser menos, sucedió nuevamente con la reciente 'Beau tiene miedo'.

Difícil, pero satisfactoria

La recepción de la retorcida cinta protagonizada por Joaquin Phoenix se movió de nuevo entre los blancos y los negros, rara vez entrando en una zona de grises; algo totalmente comprensible teniendo en cuenta que sus tres horas suponen uno de los ejercicios más desafiantes para el espectador que han llegado recientemente a nuestras salas de cine.

Esto, más que una especulación, es una opinión compartida por su propio director. Durante una entrevista con Empire, Aster ha reconocido el carácter rupturista de 'Beau tiene miedo' con las narrativas tradicionales y, de paso, ha escogido el filme como el trabajo del que está más orgulloso dentro de su filmografía.

"Considero que la película es una picaresca, y creo que parte de esa tradición implica una cierta irreverencia hacia la integridad de cualquier tipo de estructura narrativa. La película está diseñada para cambiar de forma constantemente. Diría que es la película de la que estoy más orgulloso. Creo que es la mejor obra cinematográfica que he hecho. Amo la película y espero con ganas que la gente siga descubriéndola".

Además, el neoyorquino ha confiado en que el público de una segunda oportunidad a su largo para que puedan exprimir al máximo sus lecturas y sus detalles.

"Espero que la gente vuelva a verla. Definitivamente es una película que, en mi opinión, se beneficia de un segundo visionado. No creo que sepas muy bien lo que es hasta que la has pasado completamente por ella. Imagino que el segundo visionado será, con suerte, rico de un modo que el primero no puede ser. Está diseñada para ser debatida".

No sé vosotros, pero yo no tendría ningún inconveniente en volver a acompañar al bueno de Beau por su peculiar periplo personal; y es que, por el momento, no tengo ninguna duda de que se encuentra entre los mejores largometrajes que nos va a dejar este convulso 2023.

