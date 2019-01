Pixar pierde al director de 'Toy Story 3' y 'Coco': Lee Unkrich deja el estudio tras 25 años en busca de "nuevos retos"

Lee Unkrich, director de 'Toy Story 3' y 'Coco' además de haber co-realizado 'Monstruos, S.A.', 'Toy Story 2' o 'Buscando a Nemo', ha anunciado su marcha de Pixar. Unkrich llegó al estudio en 1994 para trabajar con montador en 'Toy Story', la carta de presentación del estudio de animación liderado por John Lasseter hasta hace bien poco, y ha permanecido en el mismo hasta ahora.

Unkrich ha puesto fecha a su salida del aclamado estudio de animación en una carta que envió al resto de trabajadores de Pixar y que ha compartido a través de su cuenta de Twitter. En ella aclara que no se va para hacer más películas en otra compañía, sino para pasar más tiempo con su familia:

Letter sent to my Pixar family. ❤️ pic.twitter.com/UUonemVbLe