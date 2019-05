De Poniente a la Tierra Media: la serie de 'El Señor de los anillos' ficha a uno de los guionistas de 'Juego de tronos'

Lo comentó algo de pasada George R.R. Martin en su texto sobre el final de 'Juego de Tronos' y hoy se ha confirmado: Bryan Cogman, uno de los principales guionistas de la serie de HBO, ha sido fichado por Amazon para la serie de 'El Señor de los Anillos'.

Cogman fue la "tercera cabeza de dragón" en 'Juego de Tronos', siendo el principal colaborador de David Benioff y D.B. Weiss a la hora de desarrollar 'Juego de Tronos' gracias a un conocimiento enciclopédico sobre Poniente y toda la saga de Martin. Su último episodio fue 'Un caballero de los Siete Reinos'.

El guionista y productor se unirá a JD Payne y Patrick McKay, responsables de la ambiciosa serie de 'El Señor de los Anillos', para ayudar a desarrollar la serie en un trabajo como consultor. De momento no se han dado más detalles de su participación en la producción, pero no me extrañaría que tuviese labores de guionista.

Recordemos que de la serie de 'El Señor de los Anillos' se sabe bastante poco... y de hecho de lo poco que se conoce es que estará ambientado en la Segunda Edad de la Tierra Media. Bryan Cogman, además, estaba desarrollando una precuela/serie sucesora de 'Juego de Tronos' que, finalmente, no verá la luz... al menos de momento.