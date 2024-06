"¿Qué está pasando?". Aquella vez que Steven Spielberg entró en pánico durante el rodaje de 'West Side Story' y tuvo que recurrir a medidas desesperadas

Puede que nunca vaya a ser un clásico a su nivel, pero, si puedo ser sincero -y consciente de que puede ser sacrilegio para muchos- 'West Side Story' se me antoja mucho mejor en la versión de Steven Spielberg que en la de Robert Wise. Los tiros de cámara, la iluminación, el movimiento continuo... es absolutamente alucinante, un manual de cómo hacer cine. Tristemente, pasará a la historia como una película menor de su director (algo que también le ocurrirá a la fabulosa 'Los Fabelman'). Y no es porque él no la viviera, precisamente.

I want to sweat in America

Es lo que ha contado Mike Faist, que interpretó a Riff y al que conoceréis más por ser uno de los tres en discordia de 'Rivales', en The Hollywood Reporter, donde ha repasado los cuatro meses de ensayos que tuvieron antes de rodar. "Estábamos ensayando las secuencias de música y baile. Steven estaba allí para ver lo que hacíamos, y, de tanto en cuando, sacaba su iPhone y hacía que alguien le moviera en una silla con ruedas o algo así. Así que creo que hubo cosas que se grabaron antes del rodaje, probablemente esas secuencias más grandes que tienes que planificar".

El problema viene cuando el siempre paciente Spielberg muestra que se ha roto un poquito de la manera más inesperada: "Yo estaba fumando todo el rato. Y Steven, cuando está en el set, siempre lleva un cigarro, pero nunca lo fuma. Simplemente lo tiene. Es como una mantita de seguridad o algo así. Siempre lo tiene por algún motivo".

Recuerdo que bloqueamos una de las escenas que íbamos a rodar ese día, y salí a fumar. Steven salió y me dijo que encendiera su cigarro. Y pensé, "Vale, te lo enciendo". Así que lo hice y le pregunté "Steven, nunca te he visto fumar esa cosa. ¿Qué está pasando?". Me dijo "Bueno, aún no sé cómo voy a rodar esta escena todavía". Estaba estresado, y le pillé sudando.

Desde luego, no se notó en el trabajo final y, de hecho, acabó siendo nominado a los Óscar como mejor director por octava vez, y aún tendría una novena el año siguiente. Esperemos que en su próximo proyecto (el 'Napoleón' para HBO) se lo tome con más tranquilidad, que tiene 77 años y nos tiene que durar mucho más.

