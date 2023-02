Steven Spielberg hará realidad la mayor película nunca hecha: el director cumplirá el gran sueño de Stanley Kubrick convirtiendo 'Napoleón' en una miniserie para HBO

Steven Spielberg ha soltado la bomba al revelar que ha estado involucrado durante al menos diez años, montando una gran producción sobre uno de los proyectos perdidos de Stanley Kubrick, una película biográfica a gran escala de Napoleón Bonaparte,que se convertirá en una serie de siete capítulos para la red de cable premium HBO.

El proyecto aún se encuentra en las etapas de desarrollo, pero se está acercando a una orden oficial para hacerse en forma de serie. Hablando en el Festival de Cine de Berlín, el director de 'The Fabelmans' dijo:

Steven Spielberg told #Berlinale2023 that he's adapting Stanley Kubrick's lost film 'Napoleon' into a limited series for HBO pic.twitter.com/PBqHzPQNkt