'Los Fabelman' no es el primer biopic de Steven Spielberg: así es la desconocida parodia de 'Ciudadano Kane' de los 80 sobre la vida del director

Internet no solo es un sistema de comunicación global, sino una máquina del tiempo. Podemos encontrarnos con cosas que nunca existieron más que en la memoria de algunos años después de que aparecieran. Siempre hay algo por descubrir y hace muy pocos años se filtró en YouTube, el falso documental sobre la vida de Steven Spielberg que llegó muchos años antes que 'Los Fabelman'.

Durante mucho tiempo se rumoreaba la existencia de un tributo de 1987 al director titulado 'Citizen Steve' que trataba sobre su vida y carrera hasta ese momento. Aproximadamente en la época en la que rodaba 'El imperio del Sol', el corto parodiaba la legendaria película de Orson Welles 'Ciudadano Kane' (Citizen Kane), de la que Steven Spielberg es uno de sus mayores fans.

El imperio de Amblin

La devoción del director se puede apreciar en 'Ready player One', cuando se oye la palabra "Rosebud", no por casualidad, ya que el cineasta era dueño del único trineo superviviente de la película hasta que lo donó al Museo de la Academia. El creador de 'Jurassic Park' lo había adquirido en 1982, por lo que sus amigos John Candy y Dan Aykroyd debían ser conscientes de su predilección.

Ambos prepararon el corto como regalo para el 40 cumpleaños de Spielberg y en sus veintitrés minutos recrean la apariencia del 'Ciudadano Kane', solo que en lugar del imperio de Charles Foster Kane, trata sobre el 'Imperio Amblin', a modo de parodia. Se nota que su tono irónico se apoya en bromas privadas y es evidente que fue creado para el consumo entre amigos, con escenas como la del supuesto "zoológico privado" de Amblin, con perros copulando, con un humor que el director rara vez muestra en su cine.

También sorprende que el artefacto está lleno de reverencia y verdadero amor por Spielberg, lo que sugiere que sus colegas de profesión realmente tienen una relación de amistad sincera, y está lejos de ser un déspota, ya que muchos de los que aparecen probablemente estuvieran empleados por él. Aunque la relación ficticia entre la figura de Spielberg y Kane no deja de tener un punto de sátira del tirano con un gran imperio que de alguna manera sí le encaja.

Una curiosidad de los años 80

Hecho como un regalo por sus amigos famosos, es imposible que no sea una pieza autoindulgente hasta el punto de ser poco interesante por sí mismo, ya que en realidad no está dirigido a público para entretener, pero es curioso por cómo presenta imágenes en blanco y negro de sus actores de '1941', John Candy y Dan Akroyd, con trajes de época, interpretando los papeles de los periodistas de la década de 1940.

El segmento de March of Time con la voz de Ackroyd y los titulares de periódico alterados es gracioso, y ver a Candy interpretando al reportero al que se le asigna la tarea de descubrir al famoso director despierta una memoria nostálgica por el gran actor. Como en la película, Candy es enviado a entrevistar a personas que conocen a "Steven Allen Spielberg", nombre real del director que coincide en composición con Charles Foster Kane, y lo que sigue es realmente una variante del programa 'This Is Your Life', con familiares y amigos de la infancia que cuentan historias relacionadas con el personaje.

Bob Gale y Robert Zemeckis, guionistas también de '1941', con un poco de humor autocrítico pretenden emocionarse por hacer una secuela de su colaboración ampliamente criticada con Spielberg. Robin Williams, antes de su participación en 'Hook' improvisa, Barbra Streisand canta 'Feliz cumpleaños', George Lucas no tiene ningún timing cómico, y otros como Drew Barrymore, Dennis Weaver, Michael Jackson, Kathleen Kennedy, Frank Marshall y la futura ex esposa de Spielberg, Amy Irving, son algunas de las caras que aparecen con algunas imágenes de su cortometraje inacabado sobre carreras de bicicletas, 'Slipstream'. Una curiosidad para muy cafeteros de Spielberg.