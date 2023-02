"Que os jodan a todos": los fans de Zack Snyder hacen trending topic #FireJamesGunn después de conocer el futuro del Universo DC

Hay gente a la que no le gusta cambiar sus hábitos: el café siempre con sacarina, la hamburguesa poco hecha, el universo DC solo con Zack Snyder. Y si no lo pueden tener a su manera, se enfadan. Todos sabemos que en su día el movimiento #ReleaseTheSnyderCut consiguió que el montaje del director de 'La liga de la justicia' saliera a la luz en HBO Max, algo que dio alas a un grupo de fans cada vez más pequeño (pero igualmente violento) que no es capaz de entender que los vientos en Warner han cambiado.

Fuego a James Gunn

Se veía venir, en el fondo, porque muchos ya dejaron caer en redes sociales que todo lo que no fuera restaurar el Snyderverso y traer de vuelta a Henry Cavill, Ben Affleck y Gal Gadot sería objeto de odio y hashtags en masa en Internet. Claro, James Gunn no estaba por la labor de hacerles caso y anunció lo que ya sabemos: películas y series de televisión que, en su gran mayoría, rompían con todo lo que se ha visto hasta ahora para ofrecer un universo más cohesionado.

La reacción en Twitter no se hizo esperar: "Tienes que empezar de cero durante una década en vez de dejar que Zack acabe sus películas el año que viene. Que os jodan a todos" o "Hey, James Gunn, ¿sabías que los únicos por los que NOS PREOCUPAMOS en el Universo DC son Ben Affleck y Henry Cavill, verdad? ¿Y tú estás dirigiendo el Universo DC? Renuncia a esta posición, no la mereces" son solo dos ejemplos de los miles de tuits de supuestos adultos funcionales que exigen a un estudio de cine que les haga caso.

Hay quien recuerda el motivo por el que se le despidió (brevemente) de Marvel, quien cree que esto es en realidad una conspiración para hundir DC, quien opina que nadie le dio una oportunidad a Zack Snyder... Un circo que podéis encontrar vosotros mismos buscando #FireJamesGunn en Twitter, que llegó a ser trending topic en Estados Unidos (brevemente) . Os lo recomiendo fervientemente por ver a dónde te puede llevar la negación de la realidad. Zack Snyder no va a volver, ahora es el turno de que lo intente otra persona. Y el acoso en redes sociales no va a cambiar eso.