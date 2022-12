"No sé de dónde sacas eso". James Gunn niega que Gal Gadot fuera "expulsada" del Univers DC tras la cancelación de 'Wonder Woman 3'

James Gunn y Peter Safran tienen la tarea de sacudir el Universo DC y, al hacerlo, han descartado varias ideas del plan anterior, como el regreso de Henry Cavill como Superman y la nueva propuesta de Patty Jenkins para Wonder Woman 3. Muchos fans han especulado que tras la cancelación de la tercera entrega de la película Wonder Woman, Gal Gadot había sido “expulsada” de DC. Sin embargo, Gunn ha hablado sobre Gadot y su posición actual.

La respuesta de Gunn podría interpretarse como que Gadot todavía está trabajando con DC para una futura aparición de Wonder Woman o que dejó DC por su propia voluntad en medio de la reorganización.

El tratamiento de Jenkins para Wonder Woman 3 fue rechazado por el nuevo régimen de DC porque no encajaba en los planes que Gunn y Safran tienen para el Universo DC. Según su comunicado.

Antes de la noticia de que 'Wonder Woman 3' se canceló, Gadot compartió un mensaje esperanzador sobre compartir con los fanátics el "próximo capítulo" del superhéroe.

A few years ago it was announced that I was going to play Wonder Woman.I’ve been so grateful for the opportunity to play such an incredible, iconic character and more than anything I’m grateful for YOU.The fans.Can’t wait to share her next chapter with you🙅🏻‍♀️🙌🏼💃🏻♥️ pic.twitter.com/XlzhrMx4xe