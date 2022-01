Ben Affleck confirma su retirada como Batman tras 'The Flash' y afirma que la película tiene "mis escenas favoritas" como el superhéroe de DC

Ben Affleck dejó de ser Batman en enero de 2019, pero posteriormente retomó el personaje para 'La liga de la justicia de Zack Snyder' y aceptó volver a ser el superhéroe de Gotham en 'The Flash' pese a que apenas meses antes dijo que nunca volvería a interpretarlo. Ahora el actor ha confirmado que esa será su última vez, dejando además claro lo mucho que ha disfrutado volviendo a dar vida a este mítico personaje.

El actor, al que actualmente podemos ver en 'The Tender Bar', ha concedido una entrevista a Herald Sun en la que ha comentado lo satisfecho que ha quedado con su participación en 'The Flash', hasta el punto de que quizá sus escenas favoritas dando vida a Batman están en esa película:

Nunca he dicho esto -está recién salido de la imprenta-, pero tal vez mis escenas favoritas en términos de Batman y la interpretación de Batman que he hecho, están en la película 'The Flash'. Espero que mantengan la integridad de lo que hicimos porque pensé que fue genial y realmente interesante, diferente, pero no de una manera que sea incongruente con el personaje. ¿Quién sabe? Puede que decidan que no funciona, pero cuando fui y lo hice, fue muy divertido, satisfactorio y alentador. Y pensé "Guau, creo que finalmente lo he descifrado".

Recordemos que el Batman de Ben Affleck no será la única encarnación del personaje que veamos en 'The Flash', ya que Michael Keaton, que hace bien poco confesó por qué no quiso participar en 'Batman Forever', también va a recuperar su versión del superhéroe de DC.

Dirigida por Andy Muschietti, 'The Flash' se perfila como uno de los mayores acontecimientos cinematográficos de 2022. Si no hay cambios de última, su estreno tendrá lugar el próximo 4 de noviembre.