"Lo que se busca es hacerme daño". La directora de 'Valentina' desmiente las acusaciones vertidas contra ella tras ganar el Goya a la mejor película de animación

Mientras escuchábamos el interminable discurso de aceptación con el que la acreditada como directora Chelo Loureiro agradeció el Goya a la mejor película de animación de 2022, jamás imaginamos que 'Valentina' —así se titula el largometraje en cuestión— fuese a traer semejante polémica bajo el brazo. Una controversia que hoy nos ha ofrecido su siguiente capítulo.

Contraataque

Por si aún no estáis al corriente con el tema, tal y como nos contó el otro día la compañera Mariló, a raíz de la victoria de 'Valentina', varios miembros del equipo de la película emitieron un comunicado oficial en el que se denuncian, entre otras cosas, presuntos impagos y modificaciones en los títulos de crédito para que Loureiro figurase como directora del filme.

Pues bien, un par de días después, la propia cineasta ha salido al paso de estos ataques en una conversación con el diario La Razón, desmintiendo las acusaciones drásticamente; afirmando que “Es totalmente falso que mi empresa o cualquier empleado que dependa directamente de mí se haya quedado sin cobrar”.

Chelo Loureiro no ha dudado en apuntar directamente hacia el productor Brandán de Brano, poniendo en entredicho su profesionalidad:

"Brandán de Brano nos tuvo esperando, y retrasando los tiempos de la película, durante año y medio. Tenía que entregar 75 minutos de metraje y entregó 60. Tarde y mal. Me decían que no trabajara con él, que no era un profesional, pero aún así lo hice. Todos los demás estudios estaban hasta arriba".

En lo que respecta al tema de los presuntos impagos, Loureiro se exime de toda responsabilidad en caso de que se hayan cometido:

"La persona que encabeza el comunicado ha reconocido que ha cobrado y, hasta donde yo sé, hay dos casos de impagos en “freelances” que no dependían de mi productora. Yo me juego mi empresa y no la pondría nunca en riesgo con algo tan sumamente fácil de demostrar".

Para terminar, también ha aludido al tema del falso crédito como directora, matizando que fue ella "quien estuvo con el compositor y con los actores de doblaje para darles instrucciones y para que entendieran qué queríamos contar con la película"; matizando que, a sus 63 años, "esto no me hace falta". Según Loureiro, todo esto "no tiene ningún sentido" y lo que se buscaba era "hacerle daño".

¿Conoceremos algún día la verdad tras este asunto? Puede que nunca lo hagamos, pero estaremos al corriente de cualquier novedad al respecto.