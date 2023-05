"¿Por qué te molesta tanto?". James Gunn contesta a los fans enfadados por el cambio de género de Cosmo en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' y explica el motivo de la decisión

Como diría el meme, vivimos en una sociedad. En una en la que hay personas a las que, por encima de aspectos formales, técnicos o narrativos, les preocupa especialmente que en una adaptación del cómic a la gran pantalla se cambie de género —ya no digamos de raza— a alguno de los personajes. Pero esto termina rozando el absurdo cuando la queja llega por haberlo hecho con un animal.

Buena chica

Este es el caso de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3', entre cuyo encantador surtido de protagonistas se encuentra Cosmo, un animal usado por el Programa Espacial Soviético durante la Guerra Fría con poderes telepáticos que terminó asentado en Sapiencial. El "problema" es que en el último largometraje del MCU, Cosmo ya no es un buen chico, sino una buena chica.

Un usuario de Twitter, preguntó a James Gunn a qué se ha debido el gender-swap de Cosmo, y James Gunn, director del largometraje y que siempre tiene respuesta para todo, no ha dudado en contestar de forma clara y concisa: "Porque Cosmo está basado en Laika, la perra rusa, que era hembra, así que le cambié de nuevo el género". Fácil, sencillo y para toda la familia.

Por supuesto, los tuiteros escocidos por esta modificación son legión, y no tardaron en aparecer otros como Buket Boi, que explicaba a Gunn que "no tiene sentido", que "no tiene utilidad" y que no ha cambiado nada de nuevo porque "nunca fue una hembra". El bueno de James, por supuesto, no se iba a quedar callado:

"Prefiero honrar a la perra real que murió en el espacio exterior. Cosmo no hubiese existido sin Laika. Por cierto, cambié a Mantis, Drax al Alto Evolucionador y a otros de humanos a aliens, lo cual parece un cambio más grande. ¿Por qué te molesta tanto?".

No hace falta añadir nada más.

